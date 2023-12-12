مبارك الخالدي



يختتم العربي مشواره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي اليوم عندما يستضيف فريق النجمة اللبناني في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من المسابقة، وتقام المباراة في السابعة مساء على ستاد جابر الدولي.



وكان الفريقان قد خرجا من حسابات المنافسة مبكرا بحصول العربي على 5 نقاط والنجمة على نقطة واحدة، فيما تأهل الى الدور اللاحق عن المجموعة فريق الرفاع البحريني برصيد 13 نقطة يليه الزوراء العراقي بـ 8 نقاط. وسيلتقي الفريقان اليوم في المنامة، ويأمل الزوراء تحقيق الفوز والمنافسة على التأهل عبر البطاقة الثانية.



وكانت مواجهة الذهاب بين العربي والنجمة قد انتهت بالتعادل السلبي، ويخوض الأخضر المباراة منتشيا بانتصاراته الأخيرة في بطولة دوري زين الممتاز، والتي قادته الى صدارة ترتيب الدوري بجدارة. ويأمل الجهاز الفني للفريق بقياده المدرب البوسني داركو نيستروفيتش مواصلة العزف على نغمة الفوز لما لذلك من أثر معنوي كبير في تعزيز الثقة بمسيرة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية.



وتضم تشكيلة العربي مزيجا من عناصر الخبرة والشباب إضافة الى المحترفين المغربيين حمزة خابا ووليد صبار والجزائري سفيان بوشار والنيجيري ايوالا، الأمر الذي يعدد الخيارات أمام الجهاز الفني لاختيار التشكيلة الأمثل.



في المقابل، يدخل النجمة المباراة وسط استقرار فني كبير باحتلاله المركز الثاني مع ختام الجولة الـ 11 من الدوري اللبناني لكرة القدم خلف المتصدر العهد برصيد 25 نقطة، وتضم تشكيلة الفريق نخبة جيدة من اللاعبين والمحترفين.