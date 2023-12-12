أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ما ينشر من قبل بعض الحسابات في وسائل التواصل من إشاعات تخص القانون الجديد لرفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية غير دقيق، وتود المؤسسة التأكيد على أن المادة الثانية من القانون تضمن بل تحتّم عدم تحقق أي ضرر لأصحاب المعاشات التقاعدية، وأن المادة الثامنة من قرار وزير المالية تنص على نقل كل من استفاد من الحد الأدنى في القرار رقم 2 لسنة 2003 إلى الحد الأدنى الجديد أو فئة أعلى في حال زيادة عدد الأولاد المعالين، ويعني ذلك دخول فئات جديدة بحدود دنيا أعلى من السابق.