ندى أبونصر



افتتحت شركة المشروعات السياحية امس حديقة جنوب الصباحية والتي تعتبر صرحا ترفيهيا متكاملا سيكون متنفسا للزوار ويعكس الوجه الحضاري للكويت.



وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري، في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، ان الحديقة تضم خدمات ترفيهية وترويحية متكاملة للزوار وأكثر من 60 نشاطا ترفيهيا على مساحة كلية للمشروع 107 آلاف متر مربع.



وعن آلية دخول الحديقة، أوضح الدوسري أن الشركة خصصت موقعا خاصا (ابلكيشن) للحجوزات لتنظيم الدخول، مشيرا الى ان هناك 136 نشاطا استثماريا من بقالات ومطاعم ومقاه، والحديقة من تطوير شركة المشروعات السياحية بأيدي كوادر وطنية ودخول ذوي الهمم مجانا، لافتا إلى أن مواعيد العمل من الساعة 3.30 عصرا حتى 11.30 مساء طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 10 آلاف زائر يوميا.



الجدير بالذكر أن شركة المشروعات السياحية مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها، إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج للصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.



من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح إن «زين» رعت افتتاح حديقة الصباحية وايضا «ونتر وندرلاند» منذ العام الماضي، وكذلك عروض الطيارات التي كانت في الجزيرة الخضراء ومشروع «كي-لاند» بالشراكة مع «المشروعات السياحية»، وستكون في جناح «زين» وتتضمن عدة أنشطة وفعاليات لرواد حديقة الصباحية وفي الوقت نفسه ستكون هناك بطولة بلايستيشن للصغار وفعاليات وجوائز ستقدم لكل الرواد.



وتابع: هناك عدة مشاريع مع شركة المشروعات السياحية وبالنسبة للشراكة الاستراتيجية لـ «زين»، فيجب أن تتواجد مع كل شرائح المجتمع والعملاء بشكل عام وخاصة في بعض الفعاليات والأنشطة وحتى الجانب الترفيهي ومشاركة الأسر الأطفال وهناك فعاليات ستكون على مدار الفترة التشغيلية.