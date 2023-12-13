العمر: المبادرة تخلق فرص عمل للطلبة وتساهم في استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمادي



اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بنسخته الثالثة على التوالي لتدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارات مختلفة في «بيتك».



وحضر الحفل الختامي رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، وعدد من المسؤولين، كما مثل الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين رئيس مجلس الإدارة سبيكة الجاسر وعدد من المسؤولين.



واشتمل البرنامج التدريبي على جوانب عملية مختلفة للمساهمة في صقل مواهب المتدربين وتنمية مهاراتهم العملية والعلمية من خلال العمل في مختلف الإدارات ذات الطابع المختلف في «بيتك».



وأتم المتدربون 100 ساعة تدريبية في مواقع مختلفة، مثل إدارة الموارد البشرية، إدارة الفروع المصرفية، إدارة البطاقات، إدارة المنتجات، كما قام عدد من المسؤولين في «بيتك» بتنظيم دورات تدريبية مصغرة لتعريف المتدربين بالمهارات المختلفة التي تتميز بها الكوادر البشرية في «بيتك» مثل دورة التصوير الفوتوغرافي ودورة الخطابة ومواجهة الجمهور التي استمتع بها المتدربون وزادتهم ثقة في أنفسهم وإمكاناتهم.



وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، سعيا من «بيتك» لإتاحة الفرصة للطلبة المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع وتعلم مهارات جديدة، واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين والعملاء.



وأعرب رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر عن فخره واعتزازه بالعمل الكبير الذي قدمه الطلبة خلال فترة تدريبهم.



وقال العمر على هامش حفل التكريم الذي أقيم على شرف الطلبة المتدربين وأولياء أمورهم: تشرفنا هذا العام بالإشراف على 10 متدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين كانت لهم جهود واضحة بعملهم في إدارات مختلفة مثل الموارد البشرية، وإدارة المنتجات، وإدارة البطاقات والفروع المصرفية.



وأضاف: لا شك أن مثل هذه المبادرات تساهم في توفير فرص عمل تؤمن للمشاركين نوعا من الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي بفضل الدعم الذي يلقونه من زملائهم في «بيتك» والجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، والتشجيع والالتزام والتفاني في العمل، مشددا على حرص «بيتك» على تجديد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سنويا وذلك دعما من «بيتك» لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على تدريبهم وفق أعلى المعايير لإطلاق إمكاناتهم نحو الإبداع وتجاوز الصعاب.



وتابع: نؤكد في «بيتك» أننا مستمرون بتوفير كل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المستويات، وذلك ضمن استراتيجيتنا الدائمة في «بيتك» كأكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك اسلامي على مستوى العالم، مبينا أن «بيتك» يولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التوظيف والتدريب، أو الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، ونؤمن في «بيتك» بأن مثل هذه الفرص التدريبية لإخواننا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة تنمي مهاراتهم الشخصية، وتكسبهم الثقة بأنفسهم وإمكاناتهم، وهي خطوة مهمة نحو دمجهم وإشراكهم في المجتمع والحياة العملية.



وأكد أن اهتمام «بيتك» بمثل هذه المبادرات امتداد للخدمات التي يقدمها البنك لذوي الاحتياجات الخاصة، معربا عن فخر «بيتك» بتنظيم دورات خاصة للموظفين لتعلم بعض المهارات التي يتعاملون من خلالها مع عملاء «بيتك» من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل لغة الإشارة. كما أن «بيتك» خصص فرعا في كل محافظة في الكويت يشتمل على الأمور الفنية والأدوات اللازمة لخدمة العملاء من هذه الفئة.



من جانبها، توجهت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سبيكة الجاسر بخالص الشكر لإدارة «بيتك» على جهودهم المتفانية واهتمامهم المتزايد بدعم أبناء الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين.



وأعربت الجاسر عن سعادتها بالتطور الذي وصل إليه البرنامج في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وزيادة أواصر التعاون في تحقيق مكتسبات إيجابية لأبنائنا، وتم العمل على تكثيف الدورات التدريبية والتي بدأت منذ العام السابق، كما حرص بيت التمويل الكويتي على تقديم دورات معتمدة في «مهارات التحدث أمام الجمهور»، ودورات «التصوير الفوتوغرافي» التي استمتع بها الأبناء المتدربون واستفادوا منها من خلال ما لاحظناه من تطور واضح في ثقتهم بأنفسهم وتعاملهم مع زملائهم في العمل بعد إتمام تلك الدورات.



وأثنت على جهود «بيتك» المتميزة في كل عام وسعيهم في تطوير وإضافة الخدمات والكفاءات التي تسهم في زيادة فاعلية البرنامج والتي تهدف إلى تعزيز وتوظيف الأبناء بشكل دائم في المستقبل.