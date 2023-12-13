الحديقة تشمل أربع مناطق رئيسية وأكثر من 40 لعبة ومرفقاً ترفيهياً



استمرارا لشراكتها الاستراتيجية مع القطاع العام لدعم المشاريع الترفيهية الأكبر في البلاد، أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية لحديقة جنوب الصباحية بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، وهو المشروع الترفيهي الضخم الأحدث في الكويت، ويوفر وجهة سياحية جديدة للعائلات والشباب بمعايير عالمية طوال موسمي الشتاء والربيع.



وتم توقيع عقد الرعاية في مقر شركة المشروعات السياحية بمنطقة الشويخ بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت بالتكليف نواف الغربللي والرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، بالإضافة إلى مسؤولي الشركتين.



وتفخر «زين» بشراكتها الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية، والتي غطت عددا من المشاريع الترفيهية الكبرى على مستوى البلاد خلال الفترة السابقة، حيث لمست «زين» اهتماما بالغا من قبل القطاع العام لإنجاح العديد من الخطط الترويحية التي تخدم المجتمع الكويتي بجميع فئاته، وحرصت الشركة على مد جسور التعاون لتعكس الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتطوير مختلف المشاريع التنموية بالدولة.



وتعتبر حديقة جنوب الصباحية المشروع الترفيهي الأبرز والأحدث في الكويت، وحرصت «زين» كعادتها على أن تكون من أوائل الداعمين له للمساهمة في تقديم وجهة استثنائية للمجتمع الكويتي، حيث تغطي الحديقة مساحة 107 آلاف كيلومتر مربع، ولديها طاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف زائر يوميا.



وتشمل الحديقة أربع مناطق رئيسية تستلهم كل منها هويتها من عناصر الطبيعة وهي الماء والرياح والأرض والنار، وتشمل أكثر من 40 لعبة ومرفقا ترفيهيا تتمتع بأعلى معايير الجودة والأمان، منها 21 لعبة خارجية، وأكثر من 12 لعبة مهارية، ومبنى لألعاب الأطفال، وصالة للألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أكثر من 45 مطعما ومقهى لخدمة الزوار، وغيرها من الوجهات والتجارب المميزة لجميع أفراد العائلة.



وكما تعود المجتمع الكويتي منها دائما، ستتواجد «زين» في المشروع على طريقتها عبر جناحها المخصص في الحديقة، وستضيف إليها بصمتها وتجربتها الخاصة التي تعكس قيم علامتها التجارية «زين عالم جميل»، وتشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة من خلال العديد من البرامج والفقرات الترفيهية المميزة.



وعبر شراكتها الممتدة مع شركة المشروعات السياحية، ساهمت «زين» في تقديم أفضل الوجهات الترفيهية للشعب الكويتي، كما أسهم هذا التعاون في تنشيط الحركتين السياحية والاقتصادية بالدولة، ودعم الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع والأعمال الناشئة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وشملت هذه الشراكة عددا من المشاريع الكبرى على مستوى البلاد، منها الموسم الأول من مشروع «ونتر وندرلاند الكويت» الذي قدم بيئة ترفيهية مميزة للعائلات والشباب وفق أعلى معايير الجودة بطابع عالمي آتيا للمرة الأولى للكويت من العاصمة البريطانية لندن.



وفي موسم الأعياد الوطنية، تعاونت «زين» مع «المشروعات السياحية» لإطلاق مشروع احتفالي ضخم يليق بمكانة الكويت وأعيادها ورموزها، اعتمدت «زين» خلاله على ريادتها بالتكنولوجيا لتخرجه بأبهى صورة من خلال تقديم عروض ضوئية جوية شاركت فيها 2000 طائرة مسيرة «درون» من زين رسمت أجمل اللوحات الوطنية في سماء الجزيرة الخضراء.



وفي أحدث تعاون مع «المشروعات السياحية»، ترعى «زين» مشروع «كي-لاند» الذي يقدم تجربة ترفيهية متجددة تهدف إلى تعزيز الثقافة الكويتية ومعالمها بأسلوب عصري ومرح، وهو نتاج لجهد فريق عمل كويتي مبدع من الطاقات الوطنية، ويوفر وجهة ترفيهية رائعة للعائلات والشباب عبر موقعه الخارجي الممتد على ساحل الخليج العربي.