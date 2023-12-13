وقعت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة يوريكا للتجارة، هذا ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشركيد» محمد طارق النوري.



وبموجب هذا التعاون المشترك سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج والعروض التسويقية لكلا الطرفين، وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز وتحسين الخدمات المتعلقة بعملاء طفل المستقبل وعملاء يوريكا.



وبهذه المناسبة، أكد النوري أن الاستراتيجية التي تنفذها الشركة تعتمد على توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها في الأسواق من خلال التعاون المشترك مع شركة يوريكا، حيث إنها متخصصة في بيع الأجهزة والالكترونيات مما يتيح لعملاء طفل المستقبل التميز والاستفادة بالعروض المتنوعة، وبالتالي حرصت طفل المستقبل على إتاحة الفرصة لعملاء يوريكا بالتمتع بأوقاتهم بالحد الأقصى بالعروض الخاصة بالشكل الأمثل في المراكز الترفيهية العائلية لشركة طفل المستقبل.



والجدير بالذكر أن الشركة لديها فروع في جميع المحافظات ومعظم مناطق الكويت بأحدث الديكورات والألعاب الحديثة بأسعار تنافسية ابتداء من فرع السالمية سيتي سنتر، وسليل الجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق، ومجمع أجيال في الفحيحيل، وكيفان مول، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، ووكالة كارتون نت وورك بجمعية شرق، ووكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان، وديسكفري بمجمع أوتاد الجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، وافتتحت مؤخرا فرعها الجديد بجمعية الدعية، وجار التجهيز لافتتاح فرعها الجديد أيضا في قلب العاصمة في سوق المباركية التراثي مجمع صفاة المباركية.