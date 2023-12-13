أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن انتخاب م. بدر المير، الرئيس التنفيذي للشركة، عضوا في مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وباعتباره الاتحاد التجاري لشركات الطيران في العالم، يمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي نحو 320 شركة طيران، أو نسبة 83% من إجمالي عمليات النقل الجوي.

ويعنى الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتمثيل وقيادة وخدمة قطاع الطيران وحماية مصالح شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.



وسيساهم المير في دعم دور الاتحاد المتمثل في رسم ملامح النمو المستقبلي لقطاع النقل الجوي الآمن والمستدام، والعمل مع أعضاء الاتحاد لتعزيز الربط الجوي الدولي.

كما قام الاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) بانتخاب المير عضوا في لجنته التنفيذية، استنادا إلى خبراته ومعرفته الواسعة في مجال الطيران.

وفي 5 نوفمبر 2023، تقلد م. بدر المير منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية. ويأتي هذا الانتخاب استكمالا لمسيرته المهنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي.

وتجلت الحنكة الإدارية للمهندس المير في مطار حمد الدولي من خلال العديد من المشاريع والفعاليات العالمية والتغلب على التحديات، ومشروع توسعة المطار بما في ذلك The Orchard وهي حديقة استوائية مذهلة تقع في وسط صالة الركاب، وتضم مطاعم بطراز عالمي ومراكز تسوق فاخرة.

هذا، وقد كان مشروع التوسعة واحدا من أكبر الإنجازات العمرانية في الدوحة، والذي تم إكماله قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد كان المير عضوا في مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة بين 2018 و2020، حيث ساهم في العديد من المشاريع التطويرية المستقبلية للمطارات، وتحديدا في مجال الاستدامة.

وخلال مسيرته المهنية، شغل المير العديد من المناصب القيادية لبعض أبرز مشاريع التنمية وأكثرها أهمية في دولة قطر، ففي عام 2014، تم تعيينه رئيسا تنفيذيا للعمليات في مطار حمد الدولي، حيث أشرف على إدارة العديد من الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) والسوق الحرة القطرية والقطرية لخدمات الطيران والشركة القطرية لتموين الطائرات والشركة القطرية للتوزيع وشركة ضيافتنا، والمشاريع العقارية التابعة للمجموعة.

كما يتمتع م. بدر المير بخبرة واسعة ومتميزة في تأسيس وتطوير المشاريع المهمة، فضلا عن تحقيق نتائج ناجحة في مجال النقل الجوي وإدارة المشاريع ما يؤهله لشغل منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وقيادتها نحو حقبة جديدة ومتميزة تتسم بالابتكار والاستثمار في الموارد البشرية.