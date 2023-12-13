تفخر شركة علي الغانم واولاده للسيارات، وهي الوكيل المعتمد لسيارات «جيلي» في الكويت، أن تعلن عن إطلاق سيارة جيلي أوكافانجو 2024 العائلية بـ 7 مقاعد الجديدة كليا، وهي سيارة تضع أبعادا جديدة للتجارب العائلية، تجسد أوكافانجو الجديدة روح المغامرة والتنوع، وترقى إلى شعارها «لكل رحلة قصة».



يجمع الطراز الأحدث من أوكافانجو بين كل من التقنية الحديثة والتصميم المتطور والأداء الذي لا مثيل له، فبفضل تصميمها الجديد المستوحى من الطبيعة تتميز سيارة أوكافانجو 2024 بشبكة أمامية وإضاءة أعيد تصميمها لتعطي مظهرا جريئا، مما يمنحها حضورا أكثر عصرية وحزما على الطريق. تم تجديد المقصورة الداخلية بالكامل لتوفير بيئة شديدة التطور وعالية الجودة مع وحدة تحكم مركزية جديدة وعجلة قيادة متعددة الوظائف وراحة فائقة في المقعد.



وفي قلب سيارة جيلي أوكافانجو 2024 الجديدة كليا يكمن جوهرها كمركبة عائلية رائدة. فقد تمت مراعاة احتياجات العائلة عند تصميم أوكافانجو، ولذا فهي تعدك بتحويل كل رحلة إلى تجربة لا تنسى. فتصميمها الداخلي الفسيح والمتعدد الاستخدامات يضمن الراحة لجميع الركاب، مما يجعلها مثالية للرحلات العائلية أو عطلات نهاية الأسبوع أو للتنقل ببساطة وسط صخب الحياة اليومية. وبفضل مساحة الأمتعة الواسعة وترتيبات الجلوس المرنة، يمكن لأوكافانجو التكيف مع احتياجات كل عائلة، سواء كانت تتضمن المعدات الرياضية، أو أكياس التسوق، وغيرها الكثير.



تتميز أوكافانجو بتقديمها لمحرك قوي سعة ليترين مع ناقل حركة مزدوج القابض ذي 7 سرعات، يولد 218 حصانا وعزم دوران 325 نيوتن /متر. ويضمن هذا المزيج تجربة قيادة سلسة وسريعة الاستجابة، وهي مثالية للقيادة في المناطق الطبيعية والحضرية المتنوعة في الشرق الأوسط.



وفيما يتعلق بالسلامة والراحة تتمتع أوكافانجو 2024 بميزات متقدمة مثل كاميرا خلفية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام قفل القيادة التلقائي، وقفل أمان للأطفال، والدخول من دون مفتاح. ويؤكد هذا الطراز أيضا على كفاءته ومحافظته على البيئة حيث يتميز باستهلاك اقتصادي للوقود يبلغ 7.7 ليترات لكل 100 كيلومتر.



وفي كلمته بهذه المناسبة، قال علاء طربيه، مدير عام «جيلي الغانم» في الكويت: انطلاقا من سعر مناسب جدا، يتميز هذا الطراز كونه يحتوي على 7 مقاعد منفصلة ومريحة، بالإضافة إلى تطور كبير في سعة المحرك وقوة السيارة. كما يحتوي على كل مواصفات الأمان والتكنولوجيا التي اعتاد عليها عملاؤنا من طرازات جيلي.



وتتوافر أوكافانجو الجديدة بعدة ألوان جذابة، تشمل اللون الأزرق الداكن والأبيض الكلاسيكي، لتلبي مختلف الأذواق. وتتميز السيارة أيضا بوسائل الراحة الحديثة، مثل شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة رقمية LCD مقاس 10.25 بوصات، ومنافذ USB متعددة، مما يضمن الاتصال والترفيه.



جيلي أوكافانجو 2024 أكثر من مجرد سيارة، فهي صورة كاملة للأناقة والابتكار وشريك في كل مغامرة، وهي تدعو من يقودها إلى تسطير قصص فريدة على الطريق، مدعومة بالتزام جيلي بالتميز وتفاني علي الغانم في تحقيق رضا العملاء.



امتلكها الآن بسعر يبدأ من 7.299 دينارا مع عرض هدايا قيمة لغاية 2000 دولار، 5 سنوات كفالة، 4 سنوات صيانة.



أوكافانجو الجديدة كليا متوافرة الآن في معارض جيلي الغانم بالري والجهراء.