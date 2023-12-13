الشارقة - مفرح الشمري



يواصل مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بدورته السابعة سرد حكاياه في «الكهيف» وسط حضور جماهيري من مختلف الأعمار والجاليات المقيمة في إمارة الشارقة العامرة، فبعد الليلة الإماراتية والموريتانية والأردنية، تابع جمهور المهرجان الليلة السورية من خلال العرض المسرحي «الذيب» لفرقة أشجار المسرح الحر، وهو من تأليف وإخراج: سامر محمد إسماعيل، تمثيل: يوسف المقبل ورئيسة مصطفى وعبدالله الأحمد، وتصدى لتأليف الموسيقى: طارق مصطفى، بينما الأزياء كانت من تصميم: هبة إسماعيل ولينا حمود.



أحداث العرض كانت بمنزلة قصة حب في البادية وقعت بداية القرن العشرين وانتهت بالزواج بين «العنود» و«ذيب»، لكن المعارك التي دارت بين قبيلتهما تسببت في فراقهما، فيقررا أن يلتقيا رغم الصراع عندما يسمعان عواء الذئب ثلاث مرات، وبعد مرور الوقت تستطيع «العنود» وزوجها «ذيب» ان ينهيا الحرب الدائرة بين القبيلتين، وتنجب طفلا يطلقان عليه اسم «ذيب» لكي يلم شمل قبيلة أبيه مع قبيلة والدته فيصبحا قبيلة واحدة تسمى بـ «عرب الذيب».



استفاد المخرج سامر محمد اسماعيل من رمزية الذئب في الخيال العربي ليقدم من خلالها قصة حب جميلة من قصص البادية المثيرة المليئة بالمشاعر والأشعار المتماشية مع الأحداث، ونجح في استخدام الفضاءات الواسعة بصحراء الكهيف مع إبراز التقنيات التي أظهرت جماليات المكان.



وتمنى الحضور ألا يقتصر العمل على ثلاثة أشخاص في هذا الفضاء الواسع لأنه من غير المقبول أن يختزل صراع القبيلتين في صحراء واسعة وشاسعة بثلاثة ممثلين فقط، مما سرب الملل في نفوس الحاضرين! لذلك نتمنى من المخرج سامر محمد إسماعيل في حال إعادة تقديم هذا العرض أن يعزز فريقه التمثيلي بمجاميع حتى يتفاعل معها الجمهور اكثر، ولا يكتفي فقط بالمؤثرات الصوتية!