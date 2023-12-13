المستشار تركي آل الشيخ طلب عرض هذا النوع من المسرح في جميع أرجاء المملكة.. وكلفني بكتابة مسرحية في هذا الإطار



مفرح الشمري



النجاح الكبير الذي حققته مسرحية الرعب الكوميدية «السحر الأسود» ضمن فعاليات «موسم الرياض»، جعل اسم بطلها الفنان القدير عبدالعزيز المسلم يتصدر منصة «إكس» في السعودية، وأصبح «ترند» لما تحمله المسرحية من مضامين وقيم أخلاقية وإنسانية وعادات وتقاليد جبل عليها أهل الخليج.



وفي هذا الصدد، يقول المسلم: ما شاء الله، «السحر الأسود» حققت سمعة كبيرة في «موسم الرياض»، ويعتبر عرضها أمام الجمهور السعودي عرضا عالميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأشكر الجمهور على هذا التفاعل في منصات مواقع التواصل وإشادتهم بفكرتها وأحداثها، والشكر موصول لفريق العمل وعلى رأسهم الفنانة القديرة هدى حسين التي أضافت مشاركتها الكثير للمسرحية.



وأضاف: كلمني المستشار الأخ تركي آل الشيخ وقال لي «هذا النوع من المسرح لا بد أن يعرض في جميع أرجاء السعودية»، وذلك من خلال اجتماع حضره رئيس شركة «صلة» عدنان الكيال والمدير الفني في مجموعة السلام الفنان عبدالله المسلم، حيث تم تكليفنا بحمد الله بإنتاج عمل خاص لمسرح كوميديا الرعب ذي محتوى هادف لعرضه لمدة عام في المملكة.



وتابع: المستشار تركي آل الشيخ اكد لي أن جمهور المسرح الكويتي وجمهور المسرح السعودي جمهور واحد لا يتجزأ، وركز على تقديم عمل مسرحي تراثي في هذا الإطار لعرضه لمدة عام في جميع أرجاء السعودية، حيث سيتم بناء مسرح عالمي متنقل لهذا العرض الخاص، وسيباشر العمل فيه من الآن ليكون جاهزا إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك، لنقله وتركيبه من مكان إلى آخر، حرصا من المستشار على وجود ثقافة مسرحية هادفة ونافعة ذات محتوى نافع.



وأوضح المسلم أنه سيبدأ بكتابة مسرحية من التراث السعودي والكويتي لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا انه وجد في هذا الاجتماع طاقة إيجابية وتشجيعا ودعما كبيرا له من المستشار تركي آل الشيخ بتسخيره كل الإمكانات لدعم المسرح الهادف الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ووجه الشكر لآل الشيخ على ما يقدمه من خلال الفعاليات الفنية والثقافية الموجه لكافة المجتمعات الخليجية والعربية.



واختتم الفنان عبدالعزيز المسلم تصريحه، قائلا: الحمد الله ما وصلت إليه من تقدم كبير يعود إلى اهتمام وطني العزيز الكويت بالثقافة والمسرح ودعم أبنائها، والذي تمثل في حصولي على جائزة من مجلس التعاون عن الإعلام المسؤول، وشهادة الشكر من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح - طيب الله ثراه - والتي كانت اكبر دافع لي، وأشكر كل رواد المسرح من النجوم الذين ساعدوني طوال مسيرتي الفنية، وأشكر جمهوري الوفي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعي من العالم العربي، وشكر خاص للجمهور السعودي الكبير الذي استقبلنا بكل حفاوة وتشجيع في «موسم الرياض»، والشكر موصول لنجوم مسرحية «السحر الأسود» الذين اثبتوا أنهم قادرون بحمد الله على تقديم عمل عالمي يفوق الوصف، وإن شاء الله القادم أجمل.