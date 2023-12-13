أهدي الجائزة لأمي الراحلة فهي كانت أول وأكبر داعم لي

الكويت ومصر دائماً في ظهر بعض ويجب ألا ننساق وراء الفتن

جديدي «عائلة أكرم عز الدين» ولهذه الأسباب اخترت البلوشي

بدر الشعيبي نجم جيله وسعيد بنجاحه ويستحق الجائزة



ياسر العيلة



أعرب النجم خالد المظفر لـ«الأنباء» عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة «أفضل ممثل خليجي شاب» من خلال مهرجان «وشوشة» الذي أقيم مساء السبت الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقال: هذه أول جائزة عربية أحصل عليها، وهو شرف كبير لي كونها كانت من خلال تصويت الجمهور، ويكفي أنها من مصر الحبيبة بلد الثقافة والفن، بلد أم كلثوم وعبدالوهاب وعادل إمام وكبار النجوم الذين تربينا على أعمالهم السينمائية والمسرحية والغنائية.



وتابع: أنا ذكرت ذلك لأنني لاحظت في الفترة الأخيرة موجة تراشق ومشاحنات بين البعض من الشعب المصري والشعب الكويتي في «السوشيال ميديا» من قلة قليلة، وللأمانة هي غير حقيقية، ولاحظت أن بعض الفنانين صدقوا تلك الشائعات وانساقوا وراءها، لكن هذا الشيء بعيد كل البعد عن الواقع. وأكمل: اليوم يوجد في الكويت 800 ألف مصري من مختلف المجالات، أطباء ومهندسين وصحافيين وفنانين، وهم أصدقاء لنا، وتربينا معا، وبيننا عيش وملح وعشرة عمر، وأنا معي في الفرقة عناصر من مصر لا يمكن ان نستغني عنهم، لذلك أؤكد مرة اخرى ان ما يحدث عبر «السوشيال ميديا» هو من قلة قليلة تريد زرع الفتنة بين الشعبين ويجب الا ينساق احد وراءهم. وأردف: العلاقة بين الكويت ومصر كبيرة وقديمة، وفي أصعب المواقف كنا دائما في ظهر بعض، لذلك أتمنى من الله ألا يغير علينا هذا الشيء.



وعن ماذا تعني له الجائزة، قال: التواجد في مصر هو طموح كل فنان، وهذا الشيء يعطيني حافزا لأن أحافظ على المستوى الذي وصلت اليه، وأن أقدم أعمالا تليق بالجمهور الخليجي والعربي، وأهدي الجائزة لوالدتي، رحمة الله عليها، فهي كانت أول وأكبر داعم لي وكانت تقول لي دائما «استمر وستصل للمكانة التي تحلم بها»، وأنا ماشي في الطريق الذي تمنته لي.



وحول رأيه في تكريم صديقه النجم بدر الشعيبي في المهرجان نفسه وحصوله على لقب «افضل مطرب خليجي شاب»، رد المظفر: فخور ببدر كونه مطربا سعوديا كويتيا خليجيا، وهو يستحق الجائزة لأنه نجم جيله ومتميز، والله لا يغير علينا هذه المحبة.



أما عن علاقته بالفنانين المصريين الذين التقى بهم خلال حفل المهرجان، فقال: كلهم زملاء وأصدقاء، قد يكون بعضهم غير متابع لأعمالنا، لكن النسبة الأكبر منهم يشاهدونها بشكل جيد، وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد تعاونا مصريا كويتيا في أعمال جديدة.



وحول مسلسله الجديد الذي يشارك فيه في السباق الرمضاني المقبل، أوضح: اسمه «عائلة اكرم عزالدين»، وتدور احداثه حول صحافي يدعى «اكرم عز الدين» يعيش في عزلة داخل شقته، لكن وصية والدته الراحلة تحتم عليه ان يسمح لإخوانه ان يعيشوا معه حتى يستطيع ان يرث تلك الشقة كونه الوريث الوحيد لها، و«اكرم» انسان نظامي، ملتزم، يحترم المواعيد، عكس اخوته تماما، فهم فوضويون، ويجسد شخصيات اخوتي في العمل الفنانون أحمد المظفر ونوف السلطان وزوجها عبدالله الخضر، والعمل من إخراج محمد عادل البلوشي وتأليف عبدالعزيز صفر.



وعن حرصه على تقديم الفرص لمخرجين شباب في آخر أعماله التلفزيونية، حيث اعطى الفرصة في مسلسل «سقط سهوا» للمخرج علي بدر، قال خالد المظفر: للأمانة أنا تعلمت هذا الشيء من النجوم الكبار، على سبيل المثال النجم الكبير عادل إمام أعطى الفرصة للكثير من المخرجين مثل شريف عرفة وسمير سيف اللذين اصبحا من كبار المخرجين، لذلك من الممكن أن يظهر معي مخرج نابغة وصاحب موهبة كبيرة، ولكن ينتظر الفرصة وتستفيد الساحة الفنية منهم.



وبسؤاله على أي أساس اختار محمد البلوشي ليخرج له المسلسل الجيد، أجاب: اخترته بعد ان شاهدت له عملا على «اليوتيوب» بعنوان «بروحهم في البيت» وهو «سيت كوم» كوميدي قدمه على الشاشة.