الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يحتضن ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، المواجهة المرتقبة والتي تجمع بين السد والدحيل في الـ7:30 مساء اليوم، في إطار اللقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم.



ويحتل السد صدارة الدوري قبل انطلاق مباراة اليوم برصيد 25 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقدم الدحيل أسوأ مواسمه حيث يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.



ويتطلع السد إلى تحقيق الفوز واستغلال نشوة الفوز الكاسح على الريان 0-4 في الجولة الـ11 تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب القطري وسام رزق.