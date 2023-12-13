تأهل الهلال حامل اللقب الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اثر فوزه على التعاون 3-0 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة. سجل للهلال البرازيلي ميشايل ديلغادو (45+2)، والصربي الكسندر ميتروفيتش (51)، والبرازيلي مالكوم دي اوليفيرا (84). ولحق النصر بغريمه التقليدي الهلال إلى المربع الذهبي بفوزه الكبير على الشباب 5-2. وكان الخليج بلغ هذا الدور أيضا، فيما تأجلت مباراة الفيصلي والاتحاد إلى 19 الجاري بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي تقام منافساتها في جدة.