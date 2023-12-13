توج نجم المنتخب النيجيري ونادي نابولي الإيطالي لكرة القدم فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة باتريس موتسيبي في حفل أقيم بمدينة مراكش المغربية.



وفاز أوسيمين، الذي قاد نادي نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بهذه الجائزة، متفوقا على كل من النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جرمان، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول محمد صلاح.



وقال أوسيمين عقب تسلمه الجائزة من طرف موتسيبي «أحمد الله وأشكره على هذه الجائزة»، مؤكدا أنها «كانت حلما بالنسبة لي وأصبحت حقيقة، أريد أن أشكر النيجيريين والجمهور النيجيري على دعمهم لي وكذاك أشكر القارة الإفريقية وأشكر الجميع على تشجيعي».



وأضاف «أنا متسامح مع أخطائي»، دون أن يفوت الفرصة للتعبير مجددا عن امتنانه للمهاجم العاجي ديدييه دروغبا الذي يعتبره مثله الأعلى.



وأضاف في تصريحات للصحافة عقب الحفل «إنه إنجاز كبير بالنسبة لي. هذه الجائزة من أكثر الأشياء التي طمحت إليها».



وخيب أوسيمين آمال الجماهير المغربية التي كانت تأمل تتويج مواطنها أشرف حكيمي بالجائزة الفردية الأرفع في القارة، بعدما توج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جرمان، وتألق مع منتخب بلاده «أسود الأطلس» في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي.



لكن «أسود الأطلس» حضروا ضمن لوائح المتوجين في الحفل الذي احتضنته العاصمة السياحية للمملكة، حيث اختيروا أفضل منتخب افريقي لفئة الرجال لهذا العام، كما توج مدربهم وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في القارة.



كذلك توج حارس الأسود ياسين بونو، الذي لعب دورا حاسما في ذلك الإنجاز، بجائزة أفضل حارس إفريقي لهذا العام. وقد فاز بونو الموسم الماضي أيضا بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مع ناديه السابق الاسباني اشبيلية، قبل أن يلتحق بنادي الهلال.



في المقابل فشل مواطنه عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس) في سباق أفضل لاعب واعد، والتي فاز بها السنغالي لامين كامارا لاعب نادي ميتز الفرنسي. أما على مستوى السيدات فتوجت النيجيرية أسيسات أوشوالا مهاجمة نادي برشلونة الاسباني بجائزة أفضل لاعبة إفريقية لهذا العام.



إلى ذلك، احتفى النادي الأهلي على موقعه الرسمي بلقب أفضل ناد في القارة السمراء عن 2023 وذلك للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 2005،2006،2008،2012 و2013، حيث تسلم عضو مجلس الإدارة وممثل النادي طارق قنديل الجائزة في الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي صرح عقب استلامه الجائزة: «قدر الأهلي هو التتويج بالألقاب دائما، نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك بها، وطموحنا هو الفوز بكأس العالم للأندية وإعلاء اسم مصر خلال البطولة».



وكان للمارد الأحمر نصيبا في الجوائز الفردية، والتي حاز فيها لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو على لقب أفضل لاعب داخل القارة متفوقا على الناميبي بيتر تشالوليلي مهاجم صنداونز، والكونغولي فيستون مايلي هداف يانغ أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز الحالي.



ويعد بيرسي تاو خامس لاعب في تاريخ الأهلي الذي يحصد جائزة الأفضل داخل أفريقيا، بعد محمد أبو تريكة، محمد بركات، أحمد حسن ومحمد الشناوي.



كما حصل هدف محمود عبدالمنعم كهربا في مرمى الهلال السوداني في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا على جائزة أفضل هدف عن موسم 2023.