عبدالله الراكان



أكد رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي د.حسن كمال ان اللجنة استكملت أمس مناقشة لوائح البناء واشتراطات المواصفات الخاصة لابنية السكن الخاص والنموذجي، مشيرا الى ان البنود التي تمت مناقشتها بناء على التعديلات المقدمة من الجهاز التنفيذي المتعلقة بارتفاعات الابنية في السكن الخاص وارتفاعات المبنى بالكامل، بالاضافة الى ارتفاعات الادوار وايضا التصاقات بعض الادوار مع الجيران ومعايير احتساب هذه الارتفاعات في المبنى.



وقال كمال ان اللجنة ناقشت ايضا توزيع المساحات في كل دور للسكن الخاص والنموذجي، موضحا ان هناك تصورا للسماح بحرية توزيع مساحات مكونات القسيمة في الغرف والصالات والخدمات الملحقة بذلك وايضا تمت مناقشة البند الخاص بالادراج والمصاعد في السكن الخاص والنموذجي فيما يخص عدد الادراج والسلالم في كل مبنى والمصاعد المسموح بها وعدد الدرجات في كل بسطة.



ولفت الى ان اللجنة اتخذت قرارات خاصة بالمصاعد الموجودة في المباني التي تقل مساحتها عن 950 مترا مربعا وايضا المباني والقسائم التي مساحتها اكثر من 750 مترا مربعا في السكن الخاص، وايضا اخذنا في الاعتبار الحاجة الفعلية لبعض المباني القائمة حاليا والمباني التي ستبنى مستقبلا والتي بحاجة الى مصاعد خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وذكر انه في الاجتماع الاسبوع المقبل سنستكمل مناقشة ما تبقى من لائحة السكن الخاص والنموذجي.