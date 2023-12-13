آلاء خليفة



نظمت الجامعة الاسترالية في الكويت أمس معرض مشاريع تخرج الطلبة برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وبحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف م.عادل البدر ممثلا عنه، والسفيرة الاسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي والسفير الألماني هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس ورئيس الجامعة الاسترالية في الكويت أ.د.عصام الزعبلاوي وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلبة.



في البداية، أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر بمعرض مشاريع تخرج طلبة الجامعة الاسترالية والافكار المتميزة التي تواكب التطورات الحديثة وتعالج الكثير من المشاكل وتواكب احتياجات سوق العمل لاسيما فيما يخص مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا الطلبة لأن يكونوا على قدر المسؤولية، موضحا ان في انتقالهم للمرحلة العملية سيواجهون الكثير من الصعاب والمشاكل في بداية الطريق وعليهم ان يواجهوها بالإصرار والعزيمة.



من ناحيته، قال عميد كلية الهندسة في الجامعة الاسترالية د.محمد عبدالنبي ان المعرض يتضمن مجموعة من مشاريع طلابنا وهي متميزة ولأول مرة تستخدم الذكاء الاصطناعي ومشاريع حول الهيدروجين الأخضر الذي يعد وقود المستقبل حيث يتم استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا: وبعد سنين من الدراسة والعمل الجاد حقق الطلبة هذه الانجازات الرائعة والمبهرة.



وتابع عبد النبي: نراعي في الجامعة الاسترالية الابتكارات الطلابية وسيتم انتقاء اهم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ودعمها للحصول على براءة الاختراع.



بدوره، قال د.نادر غريب من قسم الهندسة الميكانيكية ان الجامعة الاسترالية دأبت على تنظيم معرض مشاريع تخرج الطلبة مرتين كل عام، لافتا الى ان المعرض يتضمن 22 مشروع تخرج من 4 كليات هندسة مختلفة بالجامعة الاسترالية، منها 7 للهندسة الميكانيكية و7 للهندسة المدنية و4 للبترول و4 للهندسة الكهربائية والالكترونية، موضحا ان معظم تلك المشايع افكارها مستوحاة من الشركات التي تزور الجامعة وتعطينا نبذة عن المشاكل التي تواجهها.



وأوضح ان هناك خبراء من داخل وخارج الجامعة يقومون بتقييم المشاريع الطلابية المشاركة ويتم اختيار افضل المشاريع ويحصلون جوائز تقديرية، مشيرا الى ان السفيرة الاسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي تقوم باختيار افضل مشروع وتمنحه جائزة.



من جانبه، أكد نائب رئيس مجموعة الحمد وكبير مديرين في شركة برقان وعضو المجلس الصناعي الهندسي للجامعة الاسترالية في الكويت م.أحمد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان جزءا من خطة المجلس الصناعي في الجامعة الاسترالية هو احداث التطوير الذي يتلاءم مع احتياجات سوق العمل ومنها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.



وفي السياق ذاته، ذكرت المستشار الفني ورئيس لجنة الاستدامة في جمعية المياه وعضو المجلس الاستشاري الهندسي الصناعي في الجامعة الاسترالية م.هبة عباس انها تشارك في تحكيم مشاريع التخرج الهندسية لطلبة الجامعة الاسترالية، لافتة الى ان جهود الطلبة واضحة ومتنوعة وأوجدت حلولا لقضايا المجتمع والبيئة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية والبرمجية والذكاء الاصطناعي.