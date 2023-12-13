النابلسي: القراءة المبسطة طريقة لتبسيط المعلومات وليست لغة خاصة



بشرى شعبان



نظمت جمعية أهالي الأشخاص ذوي الاعاقة والاولمبياد الخاص الكويتي ورشة عمل حول القراءة المبسطة لذوي الاعاقة الذهنية وصعوبات التعليم بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الانسانية وبمشاركة العديد من الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة والمدارس الخاصة بتعليم ذوي الاعاقة و58 من المدرسين واولياء الامور وممثلي الجمعيات.



وحول اهداف الورشة، قالت رئيس جمعية اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة والمدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي انها عبارة عن ورشة عملية في مجال القراءة المبسطة والتي تعتبر احدى آليات تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لمساواتهم مع ذوي الاعاقات الأخرى الذين تم تمكينهم عبر لغات مختلفة مثل «لغة الاشارة» او «البرايل».



واضافت بورسلي ان القراءة المبسطة تهدف الى تدريب ذوي الاعاقة الذهنية والمدربين والمدرسين والاختصاصيين وأولياء الأمور من معرفة ما يدور حوله وهي ليست لغة مجردة من حروف لكنها تحوي رموزا وصورا الى جانب الحروف.



واشارت بورسلي الى ان المجتمع الدولي والامم المتحدة لم يغفلا دور وأهمية الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية، لذلك تم اقرار هذه القراءة ليتم تعميمها في جميع مرافق الدولة.



واضافت: يجب ان يتم تفعيل القراءة المبسطة على مستوى الدولة تنفيذا لكل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة الى ان اللغة موجهة لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية ليتم تدريبهم على قراءتها ليتمكنوا من سهولة القراءة والفهم، بالاضافة الى تدريب المجتمع لتوفير هذه اللغة للاشخاص في جميع مرافق الدولة يجب ان تتوافر فيها هذه اللغة واستخدامها لتمكين ذوي الاعاقة الذهنية.



بدوره، قال مسؤول العمليات الفنية للخدمات الانسانية في مدينة الشارقة الانسانية المدرب محمد النابلسي ان الورشة تأتي ضمن تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الانسانية وبين الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة والاولمبياد الخاص الكويتي حول القراءة المبسطة (EASY to READ) الموجهة للاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وصعوبات التعلم.



واضاف ان القراءة المبسطة عبارة عن تقنية فنية تساعد فئة الاعاقة الذهنية على الوصول الى المعلومات المعقدة بطريقة مبسطة وسهلة.



وسيتم توضيحها خلال الورشة التي تستمر مدتها 3 ايام من خلال تدريب المشاركين وتقسيمهم على مجموعتين على مهارات اعداد الوثائق الخاصة في تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وصعوبات التعلم على طريقة اعداد وثائق القراءة المبسطة.



وقال ان القراءة المبسطة عبارة عن طريقة لتبسيط المعلومات المعقدة للبالغين وهي عبارة عن تقنية تبسيطية وليس لغة خاصة.



وعن الفئة المستهدفة، قال النابلسي انهم الاشخاص البالغون القادرون على التعلم وانهوا مراحل التعليم واكتسبوا مهارة القراءة والكتابة واصبحوا في مرحلة دخولهم للمجتمع سواء كانوا موظفين او مدرسين او طلابا.