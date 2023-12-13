أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.سعد البراك تمسك الكويت بموقفها الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في مسودة الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.



جاء ذلك في تصريح للبراك خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الـ 12 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة ليومين تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي» لمناقشة أهمية التعاون بين الدول العربية في مجالات الطاقة ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة علينا كدول منتجة ومصدرة.



وأضاف الوزير البراك «التخلي عن الوقود الأحفوري بلا شك سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ويكرس مشكلات في قطاع الطاقة واستقرار التنمية وتوفير اللازم للدول النامية، فضلا عن التنمية المستدامة المنشودة الواردة في الأهداف الـ17 للأمم المتحدة».



وشدد على إيمان الكويت الراسخ بالعمل على تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وضرورة معالجة مسألة الانبعاثات عبر تطوير الحلول التقنية والرقابة الدولية.



وانطلق مؤتمر «كوب 28» في 30 نوفمبر الماضي بمدينة «إكسبو دبي» بمشاركة كويتية ودولية واسعة مشكلا محطة عالمية بارزة لتوحيد الجهود في مجال العمل المناخي وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.



ويجمع المؤتمر الذي اختتم أمس الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وآلاف الخبراء والصحافيين ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية.



وفي سياق آخر، عقد مجلس وزراء المنظمة اجتماعه الـ 111 أول من أمس في مدينة الدوحة، وذلك بمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، وقد ترأس هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ممثل العراق بمجلس وزراء المنظمة حيان عبدالغني السواد، التي لها رئاسة الدورة لعام 2023.



و‏ناقش وزراء النفط والطاقة بالدول الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة، ومن ضمنها: مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024، وتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر بالنظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.



واستعراض الوزراء خطوات تطوير البنية التحتية لنظم تقنية المعلومات بالمنظمة، ومتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك الإعلان عن الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين، ومجالها لعام 2022 هو: «تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري».



‏وناقش الوزراء أيضا، تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2024.



‏وقد صدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية المهمة ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي، ‏واختتم المجلس الوزاري اجتماعه، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها لهذا الاجتماع الذي تزامن عقده مع عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الطاقة العربي.



وأقر مجلس وزراء المنظمة عقد الاجتماع المقبل في الكويت خلال ديسمبر ٢٠٢٤.