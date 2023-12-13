دارين العلي



نظّمت السفارة الكورية امس منتدى المدن الذكية بمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة وبرعاية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وقال مدير ادارة الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء م.أحمد الدوسري، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى، إن الكويت تسير بخطوات متوازنة في مجال الطاقة المتجددة، بوجود مشاريع طموحة وكبيرة، وفقا لرؤية المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بنسبة إنتاج 15% من اجمالي الطاقة المنتجة في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول 2030.



وقال إن الكويت بدأت فعلا بالمشروع التجريبي لمعرفة التكنولوجيات التي تناسب الكويت وذلك في الشقايا في مرحلته الأولى، تم الاشراف عليه من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية لتوليد 70 ميغاواط والمؤلف من 3 تقنيات مختلفة وهي: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية، لافتا إلى أن مشروع الشقايا يمر بمراحل عدة، وسيصل انتاجه الى 4500 ميغاواط، حيث من الممكن انتاج النسبة المستهدفة قبل حلول 2030.



وأوضح انه من ضمن الخطط الطموحة، مشروع شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، أي من قبل المواطنين ومن القطاعات المختلفة للمستهلكين، بالاضافــــة الى خطط لتدريب وتأهيل المهندسين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة كبيرتين في هذا المجال.



وأعرب عن تطلعات الكويت للمزيد من اللقاءات مع العديد من الدول لنقل الخبرات والاستفادة منها، لافتا الى وجود آلية التعاون المشترك مع دول الخليج، وهي مفعلة بشكل كبير عبر لجنة خاصة للطاقة المتجددة بين دول التعاون تجتمع بشكل نصف سنوي لتبادل الخبراء وتنظيم الزيارات المتبادلة للاستفادة من التجارب.



ولفت الى ان الكويت استفادت من تجارب دول مجلس التعاون في مسألة شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، والتي على أساسها قامت مجموعة من المهندسات والمهندسين الكويتيين بعمل الاطار التنظيمي للمشروع بهدف تنفيذه.



وحول القيمة الاجمالية لمشروع الشقايا، أوضح مدير ادارة الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء أن تمويل هذا المشروع لن يكون من قبل وزارة الكهرباء، بل سيكون من خلال ما يسمى بالمزود المستقل، أي سيكون هناك مستثمرون يقومون ببناء هذه المحطة، وستقوم الوزارة بشراء الطاقة من هؤلاء المستثمرين.



وردا على سؤال عن أبرز أوجه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الصين في إطار توفير الطاقة المتجددة في الكويت، قال الدوسري إن الوزارة حاليا في تواصل لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعد زيارة سموه إلى الصين، مشيرا الى عدم وجود أي تحديات تواجه المنطقة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا الى ان المشاريع قائمة على قدم وساق، وهناك تشجيع كبير من قبل القيادة السياسية للمضي قدما في هذه المشاريع.



السفير الكوري: 523 مليون دولار استثمار صندوق الكويت للتنمية العربية في مجال الطاقة الخضراء خلال العشر سنوات الماضية





قال سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها إن بلاده تعد إحدى أكثر دول العالم استهلاكا للطاقة، وتعد الكويت إحدى أكبر دول العالم المزودة بالطاقة، مشيرا الى انه حان الوقت لكل من البلدين للسعي نحو نموذج جديد من التعاون الثنائي في مجال الطاقة يتمحور حول الانتقال من تجارة الطاقة البسيطة إلى تحول في مجال الطاقة أكثر توجها نحو المستقبل وأكثر مراعاة للمناخ.

وتابع: يصادف العام المقبل الذكرى الـ 60 لإنشاء علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة، حتى قبل إنشاء العلاقات الديبلوماسية، حيث تمت تجارة النفط في ذلك الوقت، متوقعا أن التعاون الجديد في مجال تحول الطاقة سيرتقي بعلاقات البلدين لمستوى آخر.

وأعرب عن تقديره للمشاركين البارزين من الكويت وكوريا، خصوصا ممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) واللجنة الرئاسية الكورية المعنية بالحياد الكربوني والتنمية الخضراء والشركة الكورية للطاقة الخضراء وشركة البنية التحتية للتنمية الحضرية الكورية في الخارج لمشاركتهم خبراتهم وتقديم عروضهم المرئية.

وأضاف: قامت كوريا بالمشاركة بمبادرة الصفر النووي لزيادة ثلاثة أضعاف سعة الطاقة النووية بحلول 2050، مشيرا إلى أن كوريا تمضي قدما نحو استراتيجية حيادية الكربون 2050.

وقد قامت الكويت أيضا بالالتزام بالوصول إلى الحيادية الكربونية في قطاع النفط بحلول 2050 وفي جميع القطاعات بحلول 2060، مشيرا الى أن صندوق الكويت للتنمية العربية قام باستثمار 523 مليون دولار في مجال الطاقة الخضراء خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: لقد قامت سفارة جمهورية كوريا بإقامة مؤتمر المدن الذكية منذ 2017 لاستكشاف طرق التعاون في المجالات الجديدة بين كل من بلدينا ولإيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي نواجهها معا. وتحدث عن مؤتمر COP28، الذي يعد واحدا من أكبر المؤتمرات المعنية بالتغير المناخي والذي يقام حاليا في دولة الإمارات، لافتا الى أن 123 دولة في مؤتمرCOP28 تعهدت بالعمل معا لمضاعفة سعة توليد طاقة العالم المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لكفاءة الطاقة بحلول عام 2030.