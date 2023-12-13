حافظت فيينا على صدارة أفضل مدن العالم التي يمكن للمغتربين العيش والعمل بها، وفقا لتصنيف شركة الاستشارات العالمية «ميرسر» لعام 2023، مع تسليط التقرير الضوء على المشهد الثقافي النابض بالحياة في العاصمة النمساوية والهندسة المعمارية.



ويعتمد التصنيف على مسح جودة المعيشة بالنسبة للمغتربين، وقامت «ميرسر» بتحليل الظروف المعيشية في أكثر من 450 مدينة حول العالم، وبحثت في 39 عاملا بما يشمل البيئة السياسية والاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه والإسكان.



وذكرت «إيفون ترابر» المسؤولة لدى «ميرسر»: يتأثر المشهد العالمي الحالي بالاضطرابات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والتحديات الاقتصادية الأخرى، وكلها لها آثار كبيرة على المدن وقدرتها على جذب المواهب والاحتفاظ بها.



وأشار التقرير إلى أن العديد من العاملين يعيدون النظر في أولوياتهم فضلا عن تقييم التوازن بين العمل والحياة، لأن الأماكن التي يعملون بها ويعيشون فيها مع أسرهم ونوعية الحياة لها أهمية كبيرة.



وفي المركز الثاني، جاءت المدينة السويسرية «زيورخ» وأشاد المسح باستقرارها السياسي وبنيتها التحتية عالية الجودة، تلتها بعد ذلك أوكلاند مما يؤكد على نوعية الحياة الاستثنائية بها.



واحتلت دبي المركز السابع والتسعين على مستوى العالم، وأبوظبي في المركز الرابع والثمانين، ومن بين المدن العربية الواردة في التصنيف أيضا، جاءت الدوحة في الترتيب 117، ومسقط 118، والرباط 127، وتونس 131.



وعن المدن السعودية، جاءت جدة في المركز 171 في التصنيف العالمي، تلتها مباشرة الرياض 172.