أسامة أبو السعود



استقبل وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي ووفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للكويت.



‏تهدف تلك الزيارة إلى التباحث حول أطر التعاون المستقبلية بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.