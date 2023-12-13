شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض «حياتك غالية» الذي أقيم امس في جامعة الكويت.



معرض «حياتك غالية» معرض توعوي يتكلم عن المخدرات وأثرها على حياة الشباب والمجتمع عن طريق جمع الجهات المهتمة بالشباب وشغل اوقات فراغهم لتجنب نشر هذه الظاهرة بينهم.



وجاءت مشاركة الهيئة انطلاقا من أهمية الدور الإعلامي لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة وحرصا منها على المشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات الخاصة في توعية الجمهور بمختلف فئاته إن كانوا من الخريجين أو أصحاب العمل والأعمال والوافدين هذا بالإضافة لتوفير المطبوعات المختلفة التي تشرح خدمات الهيئة، والتعريف بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ودورها في نشر التوعية الإعلامية من إجراءات عمل وقوانين وقرارات فيما يخص المواطن والمقيم.



كما تحرص الهيئة في المشاركة للتواجد في المعارض الإعلامية تعزيزا لأهداف الهيئة في دعم الطاقات الشبابية والطلابية والمساهمة في توجيههم الاتجاه الصحيح بعيدا عن كل ما يعود عليهم سلبا بسبب الفراغ أو عدم وجود أهداف واضحة لهم للسعي نحو تحقيقها، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تسهيل تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والابتكار والتطور العلمي وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح والمبهر.



وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير لجامعة الكويت وبالاخص كلية العلوم ـ عمادة شؤون الطلبة ادارة الانشطة الثقافية والفنية على التنظيم الرائع لمعرض «حياتك غالية».