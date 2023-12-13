ناقشت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل التشريعات الحالية وذلك ضمن موسمها الثقافي التدريبي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.



وقالت عضو هيئة التدريس بقسم دراسات المعلومات في كلية التربية الأساسية د.جميلة العتيبي في تصريح لـ «كونا» إن عنوان الموسم التدريبي للجمعية هو «دور الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومراكز المعلومات».



وأضافت العتيبي أنه «لا توجد تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي وهناك ما يقارب 6 قوانين وكل قانون يختص بجزء معين من تقنية المعلومات ولكننا نحتاج الى تشريعات خاصة ومتعلقة في الذكاء الاصطناعي».



وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي له العديد من الايجابيات في مجالات عدة كالمجال الطبي والتعليمي والتكنولوجي والصناعي والاقتصادي وتنبؤ الاحوال الجوية وغيرها.



وذكرت أن أبرز التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي هو الخصوصية إذ من الصعب التمتع بالخصوصية في ظل استخدام هذه التقنية ومن الصعب إثبات الملكية الفكرية وكذلك المخاطر الأمنية والمعضلات الاخلاقية وافتقار الشفافية وغيرها.



وأكدت أن تلك التحديات ممكن أن تواجه وتحل بالتشريعات، مبينة أنه يجب أن يكون هناك مختصون في هذا الموضوع للقيام بتحليل الذكاء الاصطناعي وتصور المستقبل في ظل استخدام وانتشار هذه التقنية الذكاء ووضع التشريعات المنظمة بناء على ذلك.



وتطرقت العتيبي خلال محاضرتها الى أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو «chat GPT» وسط تفاعل وحضور كبير للمحاضرة من الجمهور المتنوع والمتخصص في مجالات متعددة للاطلاع وزيادة المعرفة فيما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه.