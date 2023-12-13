

دقت ساعة الحقيقة أمام باريس سان جرمان الذي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2011، عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في منافسات المجموعة السادسة.



وحده دورتموند ضمن التأهل عن هذه المجموعة حتى الآن، حيث يحتل صدارتها برصيد 10 نقاط، في حين يأتي سان جرمان ثانيا مع 7 نقاط ونيوكاسل وميلان برصيد 5 نقاط لكل منهما.

الفوز وحده يضمن لسان جرمان مرافقة دورتموند إلى الدور ثمن النهائي، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية، كما أنه يمنحه صدارة الترتيب أيضا، وبالتالي تحاشي مواجهة فريق قوي في الدور المقبل.



وحجز دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، مقعده رسميا في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة منذ الجولة الماضية، فيما تتصارع الفرق الثلاثة الأخرى على المقعد الآخر.

ويحتاج دورتموند لحصد نقطة التعادل فقط لحسم تربعه على القمة رسميا. وربما يصعد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للدور المقبل، حتى إذا خسر أمام دورتموند، وذلك حال انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل، حيث سيتفوق حينها عليهما بفارق نقطة وحيدة.

ويمتلك نيوكاسل وميلان حظوظا في بلوغ الدور المقبل، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في الفوز بالمباراة التي تجرى بملعبه، وتعادل سان جرمان ـ على الأقل ـ مع دورتموند، حيث سيتساوى مع الفريق الفرنسي في رصيد 8 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف لصالحه.

وكان نيوكاسل فاز 4-1 على سان جرمان في إنجلترا ذهابا، قبل أن يتعادلان 1-1 بملعب (حديقة الأمراء) في الجولة الماضية. أما ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق حصولا على البطولة برصيد 7 ألقاب، فيطمع في الفوز على نيوكاسل، وخسارة سان جرمان أمام دورتموند، حيث سيقفز في تلك الحالة للوصافة، بفارق نقطة أمام رفاق كيليان مبابي.

في المجموعة الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه لاتسيو، فيما يلعب سيلتك مع ضيفه فينورد روتردام. وبعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو تأهلهما لدور الـ16 في البطولة، فإن المنافسة انحصرت بينهما على قمة المجموعة، حيث يتواجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

ويكفي أتلتيكو الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجرى بملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في مدريد، لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة، فيما يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16. وفي المجموعة السابعة، يخرج مان سيتي لملاقاة مضيفه النجم الأحمر الصربي، في حين يلتقي لايبزيغ مع ضيفه يونغ بويز السويسري.

وتبدو الأمور محسومة تماما في تلك المجموعة، حيث ضمن سيتي (حامل اللقب) الصدارة، في ظل تحليقه في القمة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع مبارياته الخمس بالمجموعة.

وحسم لايبزيغ تواجده في الوصافة رسميا، حيث يمتلك 9 نقاط. وفي المجموعة الثامنة، ينتقل برشلونة لملاقاة مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، بينما يواجه بورتو البرتغالي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.



وتأهل برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، لدور الـ16 رسميا، بفضل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتواجد أنتويرب في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الخمس الأولى بمجموعته.



في المقابل، ستكون مواجهة بورتو وشاختارحاسمة في تحديد الفريق الثاني المتأهل للدور المقبل عن تلك المجموعة برفقة برشلونة.



ويكفي بورتو التعادل فقط لحسم المركز الثاني بالمجموعة لصالحه، حيث سيظل متساويا مع شاختار برصيد 10 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف للفريق البرتغالي.