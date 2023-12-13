أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح أن بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس ستقام في الدوحة خلال الفترة من 23-28 الجاري بمشاركة أفضل اللاعبين العرب.



وقال الجابر في بيان صحافي إن الاتحاد العربي تلقى موافقة الاتحاد القطري للعبة على استضافة النسخة الثالثة من البطولة، وذلك على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس، مضيفا أن الاتحاد العربي ماض في تنظيم هذه البطولة لما حققته من نجاحات ومكتسبات كبيرة في النسختين الأولى والثانية اللتين استضافتهما الكويت على مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح عامي 2021 و2022، مؤكدا أن الاتحاد العربي واللاعبين العرب يتطلعون إلى فصل جديد من النجاح والإبداع في النسخة الثالثة التي تقام في الدوحة عاصمة الرياضة والوجهة المفضلة للرياضيين في دول المنطقة والعالم.



وأشاد الجابر بدور الاتحاد القطري في نشر وتطوير رياضة التنس في بلاده وفي دول المنطقة، مشيرا في هذا الجانب إلى استضافة الدوحة كبرى بطولات التنس وأبرز نجوم اللعبة في العالم، وتابع أن قطر تتمتع بخبرات كبيرة ومكانة عريقة في استضافة البطولات الدولية، فقد وفرت أرقى المستويات التنظيمية والخدمات والمرافق للرياضيين، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس.