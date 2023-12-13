يعقوب العوضي



نجح العربي في الفوز على الساحل بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد الاتحاد في مقره بضاحية صباح السالم، وذلك ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 14 نقطة، بينما بقي الساحل دون نقاط. وفي مباراة أخرى، فاز القادسية على اليرموك 3-0 ورفع رصيده إلى 16 نقطة، وبقي اليرموك على رصيده السابق 10 نقاط. ومن زاوية أخرى، أصدر الاتحاد جدول منافسات القسم الثاني من البطولة، والذي سينطلق في 25 الجاري بلقاء القادسية مع الساحل. ويمنح ذلك فرصة للفرق المتأخرة بالترتيب العام لمراجعة الأخطاء وإعادة ترتيب الصفوف، حيث تحتاج فرق الشباب، التضامن، الساحل والصليبخات لوضع النقاط على الحروف وتحسين المستوى الفني للخروج من الصراع على الهروب من قاع الترتيب العام.