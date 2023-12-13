أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، أن الهيئة مستمرة في دعم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أجل مواصلة عملهم وتحقيق الإنجازات.



جاء ذلك خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي برئاسة فيصل المقصيد ولاعبي السباحة بحضور نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم وذلك بعد تحقيقهم إنجازات كبيرة خلال مشاركتهم الأولى في البطولة العربية للرياضة المدرسية القاهرة 2023 وتحقيقهم المركز الثاني بـ 9 ميداليات (2 فضة - 7 برونز)، حيث قال: «النتائج المتحققة تعد انجاز خاصة أنها المشاركة الأولي للاتحاد خارجيا ويحسب للأجهزة الفنية والإدارية ومجلس إدارة الاتحاد الذي يواصل العمل من خلال الإستراتيجية مواهبنا في مدارسنا 2021-2026، ومضيفا: «الهيئة ستواصل دعم الاتحاد المدرسي خلال الفترة المقبلة من اجل تحقيق النجاحات لا سيما أن مشروع الاتحاد يعد النواة الحقيقية لعودة الرياضة الكويتية إلى مكانتها السابقة».



كما قدم البيدان التهنئة لنائب رئيس الاتحاد المدرسي وليد عايش على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة المدرسية والتربية البدنية بتزكيته نائبا لرئيس الاتحاد العربي خلال الدورة الجديدة، وتمنى له التوفيق خاصة ان الكويت مقبلة على استضافة البطولة العربية المدرسية 2024.



من جانب آخر، توج فريق وزارة الكهرباء والماء بلقب كأس السوبر لكرة القدم الصالات رجال لدوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعدما نجح في التغلب على فريق وزارة التربية 5-3 ليؤكد الفائز تفوقه بعدما توج بلقب الدوري في النسخة الأخيرة.