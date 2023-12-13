يحيى حميدان



طوى فريق الكرة بنادي الكويت صفحة الخروج القاسي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد تعادله مع الوحدات الأردني 1-1 في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



وأصبح «الأبيض» في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ليفقد فرصة التأهل التي كانت بيده في حال لو تغلب على الوحدات.



وعاد الفريق الكويتاوي للبلاد أمس وبدأ بالتركيز على مواجهة الجهراء ضمن الجولة العاشرة من دوري «زين» الممتاز الجمعة المقبل.



وعقب الخروج الآسيوي المرير، قال مدرب الكويت التونسي نبيل معلول إن العامل البدني كان السبب الرئيس في التعادل مع الفريق الأردني.



وأشار معلول، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى أن المواجهة لم تكن سهلة على الطرفين، حيث كان الفوز مطلب كل منهما للاستمرار في المسابقة القارية، إلا أن الجانب البدني لم يساعد لاعبيه في الحفاظ على تركيزهم خلال الدقائق الأخيرة التي استقبل خلالها الفريق هدف التعادل.



ورأى معلول أن غياب النجاعة الهجومية لفريقه تعود لافتقاده 4 مهاجمين، لذلك «اعتمدنا فقط على التونسي طه ياسين الخنيسي وحيدا وقد ناله من التعب لكنه قدم ما عليه بالمجمل العام».



وقال معلول: «عقب تسجيلنا هدف التقدم حاولنا الحفاظ عليه رغم الحالة البدنية للفريق.. وحاولت عبر بعض التبديلات تعزيز النشاط لتفادي ما يمكن تفاديه، لكن الوحدات استطاع معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة بعدما ضغط بكثافة وهو ما حطم آمالنا».



هذا، ويعمل معلول في الوقت الحالي على جانبين، حيث يريد التركيز على مباريات المرحلة المقبلة قبل التوقف بسبب كأس آسيا بداية من منتصف يناير المقبل لتفادي التعرض لفقدان المزيد من النقاط في الدوري الممتاز، وكذلك على مسألة إجراء بعض التعاقدات في الانتقالات الشتوية لتقوية تشكيلة الفريق الكويتاوي المطالب من قبل جماهيره بتحقيق البطولات المحلية.