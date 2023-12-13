مبارك الخالدي



فاز العربي على ضيفه النجمة اللبناني 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على «ستاد جابر الدولي» ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبهذا الفوز الشرفي واصل «الأخضر» نتائجه اللافتة مؤخرا ورفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الثالث، وبقي النجمة عند رصيده السابق بنقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.



وسجل للعربي علي خلف (32) وحمزة خابا (70)، فيما أحرز هدف النجمة خليل بدر (45+4).



ورغم ان المباراة كانت بعيدة عن حسابات التأهل الى الدور اللاحق من البطولة لخروج الفريقين منها مبكرا لمصلحة المتصدر الرفاع البحريني (13 نقطة)، فيما ودع الزوراء العراقي (11 نقطة) على الرغم من فوزه على الرفاع 2-1 في المنامة، إلا ان مواجهة العربي والنجمة اتسمت بالندية والرغبة في الفوز من الجانبين.



دخل «الأخضر» المباراة بتشكيل مكون من أحمد دشتي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع جمعة عبود وسفيان بوشار وحسن حمدان وحمد القلاف، وفي الوسط حسين أشكناني ـ العائد من الإصابة بعد غياب طويل ـ ووليد الصبار ونايف حميد وانايو ايوالا، وفي المقدمة علي خلف وحمزة خابا.



استحوذ العربي على أغلب فترات الشوط الأول وتقدم في التسجيل عبر علي خلف بعد ان تلقى تمريرة ذكية من الصبار لم يتوان في وضعها بشباك الحارس اللبناني علي السبع (32)، لينشط النجمة بعدها ويهدد مرمى العربي في عدة مناسبات، وأبعد الحارس دشتي رأسية خطيرة لعلي حمام (45)، وتمكن خليل بدر من معادلة النتيجة لفريقه النجمة بتسديدة قوية في الوقت بدل من الضائع (45+4).



وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات الخطرة ومرر البديل بندر السلامة الكرة بذكاء عالي لخابا الذي وضعها بقوة في الشباك (70)، مسجلا هدف الفوز للعربي. ونجح الحارس دشتي في التصدي لمحاولات النجمة محافظا على سلامة مرماه، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لـ «الأخضر».