تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود نائباً لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر نائباً لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة





أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقا لما قضى به تنظيم الدارة.



وصدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.



كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا آخر بتعيين د.يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وصدر أمران ملكيان آخران بتعيين د.عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، وتعيين زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

كذلك، صدرت أوامر ملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.



ونص أمر ملكي آخر على إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.



وتضمن أمر ملكي إعفاء صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، وتعيين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.



وصدرت أوامر ملكية أخرى بتعيين د.هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين د.خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين م.خليل بن إبراهيم بن عبدالله بن سلمه نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة، وتعيين مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أمينا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين م.عبدالله بن مهدي بن علي جالي أمينا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.