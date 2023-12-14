الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تشهد العاصمة القطرية (الدوحة)، إقامة المباراة الودية الخيرية «لأجل فلسطين»، والتي ستقام في الـ6:30 مساء غد على ستاد المدينة التعليمية المونديالي، والتي ستلعب بمشاركة العديد من نجوم الكرة العربية والعربية، ومشاهير الإعلام العربي «Social Media».



ومن المنتظر أن تشهد المباراة الودية الخيرية مشاركة عدد كبير من النجوم أمثال: البرازيلي إيمرسون، وعبدالله كوني، ورودريغو تاباتا، وكارلوس تينوريو، والعماني أحمد كانو، والقطري فهد يونس، والتونسي فرجاني ساسي، والقطري مشعل عبدالله، والعراقي يونس محمود، والإسباني خافيير مارتينيز، والمصري أحمد حسن، والمغربي بدر بانون، والمصري عصام الحضري، والسعودي ناصر الشمراني، والمغربي أشرف بن شرقي.



وحددت اللجنة المنظمة للمباراة الودية الخيرية مبلغ 25 ريالا فقط قيمة تذاكر المباراة التي يذهب ريعها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر شراكة مع مؤسسة قطر الخيرية. وأعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الخيرية الودية عن تقديم عروض موسيقية بروح فلسطينية للفنانين ناصر الكبيسي ودانا المير ونسمة عماد وهالة العمادي لأغنيتي «فلسطين عربية»، و«موطني»، بالإضافة إلى عروض لطائرات «الدرون».



إلى ذلك، اختارت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، المدرب البرتغالي لنادي الغرافة بيدرو مارتينيز كأفضل مدرب، والمحترف الجزائري لنادي الغرافة فريد بولاية كأفضل لاعب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وكذلك اختيار حارس أم صلال لاندينغ بادجي كأفضل لاعب تحت 23 سنة، كما تم اختيار التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين والتي ضمت في حراسة المرمى: خليفة أبوبكر «الغرافة»، وفي خط الدفاع: الياباني شوغو تانيغوتشي «الريان»، والأرجنتيني ماتياس ناني «الشمال»، وجاسم جابر «العربي» وهمام الأمين «الغرافة»، وفي خط الوسط: أحمد فتحي «العربي»، والتونسي فرجاني ساسي «الغرافة»، والجزائري فريد بولاية «الغرافة»، وفي خط الهجوم: الجزائري ياسين براهيمي «الغرافة»، وأكرم عفيف «السد»، والأردني يزن النعيمات «الأهلي».



وفي الوقت الذي نشر نادي السد تغريدة عبر منصة «X»، تساءل فيها عن مشعل برشم حارس مرمى الفريق، الذي لم يتواجد في التشكيلة رغم تألقه بشكل كبير، وجاءت تغريدة السد بمنزلة انتقاد لاختيارات مؤسسة QSL للأفضل.



من ناحية أخرى، توج الرباع القطري فارس إبراهيم بـ3 ميداليات ملونة خلال منافسات بطولة كأس قطر وسباق الجائزة الكبرى الثاني للاتحاد الدولي لرفع الأثقال «IWF»، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تختتم منافساتها اليوم في الدوحة، وسط مشاركة 382 رباعا ورباعة يمثلون 96 دولة.



وتمكن القطري فارس إبراهيم من حصد ذهبيتين وبرونزية في وزن 102 كغم، الذي شهد مشاركة 29 رباعا، حيث نال ذهبية النتر برفعه 224 كغم، وذهبية المجموع قدره 400 كغم، فيما نال برونزية الخطف 176 كغم.