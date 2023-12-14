القاهرة ـ محمد سامي



تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بأربع مباريات، أهمها مواجهة الزمالك مع مضيفه المصري البورسعيدي في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.



وفي ذات التوقيت، يلعب بيراميدز المتصدر (16 نقطة) ضد بلدية المحلة (المركز 13 بـ 9 نقاط) على ملعب الدفاع الجوي. وتقام مباراتان في الخامسة مساء، حيث يستضيف البنك الأهلي نظيره الجونة، ويلعب مودرن فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا.



من جانب آخر أبرز الموقع الرسمي للنادي الأهلي عدة تصريحات لنجوم الفريق الأول لكرة القدم تعقيبا على مواجهتهم المرتقبة غدا الجمعة بكأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية ضد صاحب الأرض فريق اتحاد جدة السعودي، والذي تمكن من الفوز بسهولة على خصمه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد لملاقاة بطل أفريقيا النادي الاهلي في الدور ربع النهائي للبطولة.



وعقب الحارس المخضرم محمد الشناوي: «واجهنا في النسخ السابقة فرقا عالمية مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وبالتالي زالت لدينا الرهبة، وأصبحت لدينا الخبرة اللازمة للتعامل مع المباريات الصعبة.. وطموح الأهلي هو الوصول للنهائي وتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، والأهم بالنسبة إلينا هو إسعاد الجماهير».



وقال رامي ربيعة: «المدرب كولر طالبنا بنسيان الفترة الماضية، وضرورة تنفيذ تعليماته الفنية من أجل الظهور بمستوى قوي خلال البطولة، واللاعبون تعاهدوا على العودة لمستواهم المعهود خاصة بعد حالة عدم التوفيق في المباريات الأخيرة».



جدير بالذكر أن المواجهة الوحيدة التي أقيمت بين الأهلي والاتحاد بمونديال الأندية كانت بنسخة 2005 في الدور الأول من البطولة وفاز الفريق السعودي بهدف نظيف.



وفي إطار آخر، طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري من الجهاز الطبي للفريق التواصل مع نظرائهم بنادي أرسنال الإنجليزي لمعرفة كافة تفاصيل إصابة نجم الفراعنة محمد النني الذي خرج مصابا في الدقيقة 61 من مباراة فريقه أمام ايندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.



وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بعد المباراة إن النني تعرض لإصابة في أوتار الركبة، وجار إجراء المزيد من الفحوصات للوقوف على مدة غيابه.



ويستعد الفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.