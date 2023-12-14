ألغت مدينة بكين الرحلات الجوية وأغلقت المدارس الأربعاء، فيما حذرت السلطات الوطنية من تساقط ثلوج كثيفة متوقعة في شمال الصين.



وتم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات الجوية المغادرة من مطار العاصمة بكين الدولي يوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي تم جمعها من الموقع الإلكتروني للمطار، كما ألغيت بعض القطارات وأغلقت بعض الطرق السريعة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.



كما أوقفت السلطات في العاصمة الصينية رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة حتى إشعار آخر وأصدرت ثاني أعلى حالة تأهب للعواصف الثلجية في المدينة والتي ستظل سارية حتى يوم الجمعة، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» واطلعت عليه «العربية Business».



وتعاملت الصين مع نوبات من الطقس المتطرف في الآونة الأخيرة، أبرزها الفيضانات في الشمال خلال الصيف والتي خلفت عشرات القتلى. كما واجه المزارعون هجوما مبكرا عن المتوقع على محاصيلهم بعد أن أدى الطقس القاسي إلى تسريع انتشار ونمو الأمراض والآفات المدمرة.



وقالت سلطات الطوارئ الصينية يوم الثلاثاء إن معظم أنحاء البلاد ستتعرض لموجة برد من الخميس إلى السبت.



وأضافت وزارة الطوارئ «أن الأمطار والثلوج واستمرار درجات الحرارة المنخفضة ستشكل ضغوطا هائلة على حركة المرور وإمدادات الطاقة وحماية سبل عيش الناس»، كما تعهدت الوزارة بتعزيز مراقبة شبكات الكهرباء.