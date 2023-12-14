ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الهجينة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، حيث عوض النمو القوي في أميركا الشمالية والصين انخفاض المبيعات في أوروبا.



ووفقا لشركة أبحاث السوق Rho Motion، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية والهجينة الكهربائية إلى مستوى قياسي شهري جديد بلغ 1.4 مليون وحدة، ارتفاعا من 1.1 مليون في نوفمبر 2022.



وقال تشالز ليستر مدير البيانات في الشركة لـ «رويترز»: «واصلت المبيعات ارتفاعها رغم الكثير من المعنويات السلبية في السوق ونتوقع أن تظل المبيعات قوية في ديسمبر».



وبعد سنوات من النمو المتسارع، يخشى بعض صانعي السيارات من أن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا وأماكن أخرى قد تتجه نحو تباطؤ الطلب حيث ينتظر السائقون نماذج أفضل وأرخص خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.



وعلى الصعيد العالمي، شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 70% من المبيعات، بينما شكلت السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن النسبة المتبقية البالغة 30% في نوفمبر.



وسجلت الصين زيادة في المبيعات بنسبة 25%، وارتفعت بنسبة 43% في الولايات المتحدة وكندا، بينما شهدت أوروبا انخفاض المبيعات بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.



وتشير البيانات إلى أن الانخفاض في أوروبا يعكس نهاية قوية لعام 2022 حيث اشترى الألمان سيارات كهربائية قبل بدء خفض الدعم الحكومي.



وقال ليستر إنه مع قيام ألمانيا بتخفيض دعمها للسيارات الكهربائية، وتقليص فرنسا دعمها، لتفضيل السيارات الكهربائية الأوروبية الصنع على السيارات الصينية، يجب أن تظل المبيعات في أوروبا قوية لأن شركات صناعة السيارات ستظل بحاجة إلى تحقيق أهداف الانبعاثات حتى عام 2025.



وأضاف أن الدعم الفرنسي المستهدف «سيكون له تأثير أكبر» على سيارات مثل سيارة «داسيا سبرينغ» لـ «رينو»، المصنوعة في الصين للسوق الأوروبية، مقارنة بسيارة BYD الصينية، لأن سيارات BYD «بدأ بيعها للتو» في فرنسا.