أعلن نادي ولفرهامبتون، أمس، إيقاف لاعبه جون كاسترو أوتو، ومنعه من المشاركة في المباريات حتى نهاية يناير المقبل.



وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن قرار استبعاد أوتو، يعود إلى قيامه بسلوك مشين خلال المشاركة في التدريبات، الأسبوع الماضي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن أوتو اعتدى بالضرب على تاواندا تشيريوا، مهاجم فريق تحت 21 عاما، بالمرفق في المران.



وأضافت الصحيفة، أنه لم يكتف بذلك، بل بصق على أحد أفراد الطاقم الذي حاول تهدئة الموقف، قبل أن يحطم جهاز تليفزيون ويتسبب في إتلاف طاولة في غرفة اللاعبين، بعد أن طلب منه مغادرة الملعب.



وقال مات هوبز، المدير الرياضي لولفرهامبتون: «جوني اعتذر، واتفقنا على أنه لن يكون جزءا من مجموعة الفريق الأول حتى يناير»، مضيفا أنه سيظل يتدرب في النادي، وإذا اختار ذلك، فيمكنه اللعب مع فريق تحت 21 عاما للحفاظ على مستواه، وبالنظر إلى معرفتنا به، فإنه من المحتمل أن يفعل ذلك.