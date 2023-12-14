القاهرة ـ هناء السيد



انعقد أمس الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي ـ الروسي على المستوى الوزاري المقرر عقدها بمدينة مراكش المغربية في 20 الجاري.



وترأس وفد الكويت أمام الاجتماع مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.



وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن الاجتماع انعقد برئاسة المغرب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة السفير خالد منزلاوي.



وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش مشروعي وثيقتين مقرر صدورهما عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي ـ الروسي وهما «البيان الختامي» و«خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026» وذلك تمهيدا لمناقشتهما مع الجانب الروسي خلال اجتماع لجنة كبار المسؤولين المشترك المقرر عقده بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الخميس.



وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك الترتيبات الخاصة بالإعداد لهذه الدورة بما في ذلك مشروع برنامج العمل الخاص بالاجتماع الوزاري.



ويهدف منتدى التعاون العربي ـ الروسي الذي تم إطلاقه عام 2013 استنادا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية روسيا والأمين العام لجامعة الدول العربية عام 2009 إلى تعميق أواصر الشراكة بين الدول العربية وروسيا.



من جانب آخر، استقبل السفير د.خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية للجامعة العربية بمكتبه السفير طلال المطيري مندوبنا الدائم والجديد لدى جامعة الدول العربية.



وأفاد د.خالد منزلاوي، في بيان له عقب اللقاء، بأنه تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية المعني بها قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية.



واضاف البيان أنه تم كذلك استعراض أوجه التعاون في الفترة المقبلة بين الكويت والجامعة العربية فيما يخص تكثيف الجهود لخدمة القضايا التي تهم الجانب العربي.