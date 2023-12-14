بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية دوقية لوكسمبورغ الكبرى السفيرة فيرونيك دوكيندورف في العاصمة لوكسمبورغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ودوقية لوكسمبورغ.



ونقلت «الخارجية»، في بيان لها أمس، تطلع الجانبين الى مزيد من التعاون والتنسيق بين الكويت ولوكسمبورغ في جميع المجالات والمحافل الدولية.



كما نقل البيان تهنئة لوكسمبورغ للكويت على عضويتها بمجلس حقوق الانسان للفترة ما بين 2024 و2027.



وأعرب الطرفان عن تطلعهما المشترك الى تحقيق المزيد من التقدم على المستوى الثنائي.