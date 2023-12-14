أسامة دياب



جريا على عادتها، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد مساء أمس الأول الثلاثاء «ديوانيتها الديبلوماسية» للمرة الرابعة خلال هذا العام والمخصصة لأعضاء البعثات الديبلوماسية، وممثلي سفارات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى البلاد.



وكان في استقبال الحضور نائب السفير السعودي يحيى القحطاني، والملحق الثقافي د. جميل بن موسى الحميد، وأعضاء السفارة.



وأعرب الديبلوماسيون عن تقديرهم لمبادرة الديوانية، معتبرين أنها فرصة جيدة لتعزيز سبل التواصل والتلاحم بين الأشقاء والتبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي ومناقشة مختلف القضايا.



وهنأ الحضور السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيقام في مدينة الرياض، وكذلك ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، معتبرين أنها خطوة مهمة وانجاز رياضي لكل الدول العربية والإسلامية.



كما تحدثوا عن الإنجازات التنموية المتتالية وغير المسبوقة التي حققتها المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة والتي عززت مكانتها وجعلتها محط أنظار العالم، مشيدين بمساهمات المملكة ودورها في دعم مسيرة التعاون الخليجي فضلا عن العمل المشترك والتنسيق مع دول المنطقة لمواجهة كل التحديات والحفاظ على المنظومة الخليجية.



يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد وجه بافتتاح هذه الديوانية المخصصة للديبلوماسيين والموظفين في السفارات ليجتمعوا في مكان واحد للمرة الأولى بالكويت خلال العام الماضي.