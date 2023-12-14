قتيبة البسام: المهرجان يؤكد أن «بوبيان» من أكبر الداعمين للمشاريع الشبابية

تخصيص 10% من مبيعات المهرجان هذا العام لإغاثة الأشقاء في فلسطين



اختتم بنك بوبيان فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بالتعاون مع شركة «مهرجان الكويت للقهوة»، الذي أقيمت فعالياته في حديقة الشهيد بمشاركة أكثر من 45 مطعما وكافيها متخصصا للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية وشهد حضورا كثيفا تجاوز 85 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة البسام: «سعداء جدا بما شهده مهرجان الكويت للقهوة من بنك بوبيان هذا العام من تفاعل وحضور قوي للزوار من مختلف الأعمار، لنؤكد أن المهرجان أصبح من الفعاليات المرتقبة والمعروفة لدى شريحة واسعة لاسيما من محبي القهوة التي باتت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية».



وأضاف أن «مهرجان الكويت للقهوة» الذي ينظمه بوبيان سنويا منذ عام 2018 يعد بمنزلة مبادرة مجتمعية مميزة وفرصة حقيقية يقدمها بنك بوبيان سنويا لرواد الأعمال والمبادرين أصحاب المشاريع الشبابية الناشئة للتعريف واستعراض منتجاتهم المحلية كونه التجمع الأكبر للكافيهات المعروفة والتي بدأت ممارسة أنشطتها في السنوات الأخيرة.



وأوضح البسام أن هذا المهرجان يأتي انطلاقا من حرص بوبيان على الاستمرار في استراتيجية دعم وتمكين المشروعات الشبابية المبتكرة بشكل متواصل وتحفيز طاقاتهم الإبداعية وهو ما ساهم بشكل واضح في تغيير المفاهيم التي تتعلق بالعمل الخاص وإلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل التي تتعلق بالقطاع الخاص.



وأشار إلى انه من منطلق دعم المشاريع المشاركة في المهرجان، قام بنك بوبيان بتقديم آلاف الكوبونات المجانية لعملاء البنك وغيرهم من رواد الفعالية تمكنهم من الحصول على قهوتهم المميزة من أكثر من 45 كافيها مشاركا مجانا، مؤكدا أن البنك لا يدخر أي جهد في تشجيع كل المشاريع الشبابية لوضع الكويت ضمن قائمة أبرز الدول التي تبرز اهتمامها بمشاريع الشباب.



وحول أبرز الفعاليات والأنشطة، قال إن المهرجان شهد مجموعة كبيرة ومميزة من الأنشطة والألعاب الترفيهية والذهنية وتقديم هدايا وجوائز قيمة وفورية للرواد وذلك لإضفاء أجواء ممتعة لمختلف الأعمار.



ومن منطلق دوره في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية وذلك في إطار دوره المجتمعي والتوعية المصرفية، تم تخصيص ركن خاص ضمن جناح بنك بوبيان في المهرجان للتوعية بحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية للتوعية بأهمية المعلومات والبيانات المصرفية.



وأكد حرص بنك بوبيان الدائم على ضرورة تقوية علاقاته بعملائه من المبادرين ورواد الأعمال المحليين وترك بصمته الواضحة في دعمهم انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية كونهم إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني ونموه المستدام، بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها وذلك كونه أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلته لمعرفة كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.



من ناحية أخرى، قال البسام إن بنك بوبيان ونيابة عن جميع المشاركين قام بالتبرع بما نسبته 10% من إجمالي مبيعات المهرجان إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك كجزء من دوره الإنساني ضمن جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الأحداث الحالية.