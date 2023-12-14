وقعت شركة الأنصار المتحدة العقارية عقدا مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع أرزاق الحرفية للصناعات الخفيفة في منطقة الفحيحيل قطعة 6، حيث وقع العقد كل من المدير العام لشركة الأنصار المتحدة العقارية د.تهاني العدواني والرئيس التنفيذي للشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة م.إيلي هاني.



ويأتي مشروع أرزاق متماشيا مع رؤية كويت جديدة، حيث يخلق بيئة أعمال وكيانات اقتصادية حرفية وخدمية واعدة ويساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للكويت الرامية إلى مواكبة المستجدات، ودفع عجلة التنمية والتطور.



وجاء التوقيع بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان ضبط الجودة والوصول إلى أعلى المعايير والاتقان في التصميم، علما أن التنفيذ سيتم بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي دار اس اس اتش العالمي.