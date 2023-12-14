يحيى حميدان



يعاني فريق الكرة بنادي برقان من عدة غيابات في مواجهته المهمة أمام الصليبخات الاثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من دوري «زين» للدرجة الأولى.



ويفتقد «الذهبي» للثلاثي علي الظفيري وفهد جلوي والبرازيلي كليبر باتشيكو بداعي تراكم البطاقات الصفراء، فيما يعاني المهاجم عبدالهادي خميس من تمزق عضلي سيبعده عدة أيام، وكذلك تعرض جاسم الموسوي لإصابة في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم حسب التقديرات الطبية الأولية.



وقال مدير فريق برقان حصين السبيعي إن الغيابات التي يعاني منها «الذهبي» مؤثرة بالتأكيد، ولكننا نثق في كل لاعبينا، ومن يعوضهم سيقدم الإضافة المرجوة منه.



واعتبر السبيعي، في حديث مع «الأنباء»، أن برقان أمامه مباراتان في غاية الصعوبة قبل نهاية العام، الأولى أمام الصليبخات، وهي مهمة بدرجة كبيرة للعودة من جديد للمنافسة على بطاقتي التأهل للدوري الممتاز، والثانية ستكون أمام التضامن 27 الجاري ضمن الدور ربع النهائي لكأس سمو ولي العهد، والتي نسعى من خلالها للوصول إلى «المربع الذهبي» رغم صعوبة المهمة التي تنتظرنا.