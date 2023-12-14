انطلقت النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية في مدينة جدة السعودية مساء أمس الأول بحفل مبهج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في مدينة جدة، حيث تفاعلت الجماهير بحالة من الحماس والصخب مع الفقرات الفنية التي تم تقديمها قبل المباراة الافتتاحية. وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالرحمن بن تركي إن المملكة اصبحت وجهة عالمية مفضلة للرياضيين وارضاً لتنظيم أكبر المحافل.



وقام بإحياء حفل الافتتاح فريق «سويدش هاوس مافيا» السويدي، ومغني الراب الأميركي بوستا رايمز وسط حضور جماهيري كبير فاق الـ 50 ألف متفرج، والذي استمتع بمجموعة كبيرة من الألعاب النارية التي واكبت حفل الافتتاح. هذا، وقد قص اتحاد جدة السعودي شريط البطولة بتحقيق فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0، ليصعد إلى ربع نهائي البطولة لملاقاة الأهلي بطل أفريقيا الجمعة المقبل، بينما ودع أوكلاند النسخة مبكرا واكتفى بجائزة المركز السابع المقدرة بـ 500 ألف دولار.



وقد سارت المباراة في اتجاه واحد فقط نحو مرمى أوكلاند في ظل الفوارق الكبيرة فنيا وبدنيا، حيث أهدر رومارينو وإيغور كورنادو وكريم بنزيمة 4 محاولات خطيرة في أول 20 دقيقة، كما شارك الظهير الأيمن مهند الشنقيطي في مسلسل إهدار الفرص بتسديدة بجوار القائم بعدها سدد رومارينو تسديدة قوية أبعدها حارس أوكلاند بصعوبة بالغة، وفي غضون 10 دقائق انهار الفريق النيوزيلندي واستقبل مرماه 3 أهداف، عبر رومارينو ونغولو كانتي وكريم بنزيمة في الدقائق (29 و34 و40).



وعقب الفوز، حذر المدير الفني لاتحاد جدة مارسيلو جاياردو لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المصري، مضيفا: «لقد لعبنا مباراة جيدة جدا ولكن تنتظرنا مواجهات أصعب في باقي المشوار، وعلينا أن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة» وامتدح جاياردو اللاعب السعودي الشاب فيصل العامدي وقال كنت واثقاً أنه سيبدع في مباراة الافتتاح.



بدوره، قال المدير الفني لأوكلاند سيتي ألبرت فيدال إن مستوى الاتحاد لم يكن مفاجأة لما يضمه الفريق من نجوم كبار، مضيفا أن كرة القدم لا تتمتع بشعبية كبيرة في نيوزيلندا عكس رياضات أخرى على رأسها الرغبي، مبينا أن الاتحاد إذا ما أراد دخول تحد معهم فعليه أن يواجههم في الرغبي، وفي هذه الحالة فإن أوكلاند سيفوز بالطبع.



وعن المواجهة المقبلة أمام الأهلي المصري، شدد قائد دفاع الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي (لاعب الأهلي السابق) على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث تجمع بين أكبر ناد في أفريقيا مع أكبر ناد في آسيا، متوقعا قمة عربية قوية. من جانبه، أكد قائد الأهلي وحارسه الكبير محمد الشناوي أن خبرات السنوات الماضية في بطولات مونديال الأندية ستساعد الفريق، مبينا أن لاعبي الأهلي اكتسبوا خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في هذه النسخة بالوصول إلى النهائي بعدما سبق وتوج الفريق بـ«البرونزية».