سيغيب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، عن باقي المباريات في عام 2023 بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر التي تعرض لها الأحد الماضي خلال مواجهة فيورنتينا.



وأكدت الفحوصات التي خضع لها الدولي الأرجنتيني لاحقا مدى حجم الإصابة، حيث كان يعتقد أنها إصابة بسيطة ستبعده لأسبوع فقط عن الملاعب، قبل أن تكشف الفحوصات أنها أكثر فداحة، ومن ثم سيغيب حتى نهاية العام الحالي.



وسيغيب ديبالا بالتالي عن المباريات الأربع لهذا العام المتبقية لفريق العاصمة الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وسيلعب روما اليوم أمام شيريف تيراسبول من أجل التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، وسيلعب قبل نهاية العام في الدوري أمام كل من بولونيا ونابولي ويوفنتوس. وتعد المباريات مهمة للغاية لـ«الذئاب» أمام منافسين مباشرين على مراكز القمة كنابولي حامل اللقب ويوفنتوس وصيف جدول «السيري آ».