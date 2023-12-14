غادر وفد ألعاب القوى بنادي الطموح الرياضي الكويتي للإعاقات الذهنية إلى سلطنة عمان للمشاركة في ملتقى عمان السادس لألعاب القوى الذي تنظمه اللجنة البارالمبية العمانية خلال الفترة من 13-17 الجاري بمضمار وميدان مدينة السلطان قابوس في مسقط، حيث تشارك الكويت بوفد برئاسة قسيمة الموسوي عضو مجلس إدارة نادي الطموح وهدى الخالدي مدير النادي إداريا وحباب الحامي مدربا واللاعبين حسن سمير T36 وحنين المسباح وعبدالله سالمين وعلى الشايع T20.



وسيشارك لاعبو الكويت في سباقات المضمار مسافات 100-200 -400-1500 ومنافسات الوثب الطويل، وهنا أكدت قسيمة الموسوي جاهزية الفريق للمشاركة والمنافسة، وثقتها في مواصلة لاعبينا مسيرة الإنجاز التي تحققت في النسخة الخامسة للبطولة بإحراز 7 ميداليات (ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين)، مشيرة إلى أن هذه المشاركة هي أول الاستحقاقات الدولية للنادي في الموسم الرياضي 2023-2024.



وأضافت أن هذه المشاركة تمثل فرصة طيبة للاعبي النادي للاحتكاك وتسجيل أرقام جديدة والمنافسة مع نخبة مميزة من اللاعبين أصحاب الإنجازات العالمية. وقدمت الشكر إلى اللجنة البارالمبية العمانية على الدعوة الكريمة لأبطال الطموح للمشاركة في الملتقى.