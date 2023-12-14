ذكر تقرير صحافي إسباني، أمس، أن هناك قرارا من الحكومة الكاتالونية سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.



وقد انتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، الى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد أصدرت الحكومة الكاتالونية عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف.



وأضافت الصحيفة أن قرارات الحكومة الكاتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية. وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس. ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات، قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم.