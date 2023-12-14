

تستأنف مباريات الدوري التركي لكرة القدم التي علقت الاثنين بعد مباراة بين أنقرة غوجو وريزه سبور بسبب الاعتداء على حكم، في 19 ديسمبر، بحسب ما أعلن أمس رئيس اتحاد اللعبة.



وقال محمد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد الذي كان قد أعلن عن «تأجيل جميع الاجتماعات إلى أجل غير مسمى»، إن جميع البطولات ستستأنف الثلاثاء المقبل.



وكانت مباريات الدوري قد علقت إثر تعرض الحكم خليل أوموت ميلر للاعتداء من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق كودجا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 مع ريزه سبور.



وأعلن كودجا استقالته من منصبه الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء. وأشار رئيس الاتحاد بويوكيكشي إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة غوجو.



ورغم إعلان استقالته، أصر كودجا أن فريقه تعرض للغش من قبل الحكم ميلر. وقال كودجا في بيان للنادي «مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه (الحكام)، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته». وأضاف كودجا «أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا».