خرج مان يونايتد الإنجليزي من الموسم القاري خالي الوفاض بخسارته أول من أمس على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1، فيما حسم كوبنهاغن الدنماركي البطاقة الثانية للمجموعة الأولى بفوزه على ضيفه غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة التي شهدت تأهل نابولي الإيطالي أيضا.

وعلى «أولد ترافورد»، دخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة الى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري الى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

لكن أيا من الأمرين لم يتحقق، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على بطاقة العبور الى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال الى ملحق «يوروبا ليغ».

وعزز بايرن الرقم القياسي بعدد اللقاءات المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات بعدما رفعه الى أربعين، كما عزز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج الديار في دور المجموعات بعدما رفعه الى تسعة.

وقال مدرب يونايتد إريك تين هاغ بعد المباراة: «لا تزال هناك أشياء كثيرة نلعب من أجلها، والآن يمكننا التركيز بالطبع على الدوري الإنجليزي»، مضيفا: نرغب في التأهل مجددا لدوري الأبطال الموسم المقبل، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون في المراكز الأربعة الأولى بالدوري.

وفي المجموعة الثالثة، لحق نابولي بريال مدريد الإسباني بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2-0، رافعا رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن النادي الملكي الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين الألماني 3-2، فيما حل براغا ثالثا مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وفي برلين، احتاج أونيون إلى معجزة لإكمال مسيرته الأوروبية حيث توجب عليه الفوز على ريال بالتزامن مع تغلب نابولي على براغا، إلا انه سقط أمام نادي العاصمة الإسبانية 2-3. وفي الرابعة، تمسك ريال سوسييداد الإسباني بالصدارة بفرضه التعادل السلبي على مضيفه إنتر الإيطالي. وخطف بنفيكا البرتغالي المركز الثالث المؤهل الى ملحق «يوروبا ليغ» من مضيفه سالزبورغ النمساوي في الوقت القاتل بالفوز عليه 3-1.

وكان الفريق النمساوي فاز ذهابا 2-0، ليصبح فارق المواجهتين المباشرتين خارج الحسابات، فحسم بنفيكا المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة في المجموعة.



واختتم أرسنال الإنجليزي المجموعة الثانية بتعادله مع مضيفه آيندهوفن الهولندي 1-1. وكان أرسنال ضامنا صدارة المجموعة وتأهله إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.



وضمن لنس الفرنسي المركز الثالث في المجموعة وملحق الدوري الأوروبي بفوز قاتل على ضيفه إشبيلية الإسباني متذيل الترتيب 2-1، علما أن التعادل كان يكفيه لتحقيق مسعاه.