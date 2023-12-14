دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن اقرار تعديلات اللوائح الإسكانية والتربوية والصحية الخاصة بأسر الشهداء لكي تتماشى مع المستجدات العامة، حيث أعدت هذه اللوائح قبل 30 عاما.



كلام العوفان جاء في تصريح صحافي على هامش رعايته اختتام أكاديمية المبدعين 5 لأبناء الشهداء التي استمرت لأكثر من 8 أسابيع شارك فيها العديد من أبناء الشهداء في مجالات متنوعة للتنمية المجتمعية والمهنية.



ولفت الى أن التعديلات في اللوائح الصحية توفير العلاج لجميع الجنسيات، بالإضافة الى التوسع في اللائحة الإسكانية، وكذلك اللائحة التربوية، حيث سيتم التوسع في متابعة الأبناء بشكل اكبر سواء في المدارس أو الجامعات.



وحول أكاديمية المبدعين 5، قال العوفان إن أنشطتها تجسيد لتوجيهات مجلس أمناء مكتب الشهيد برئاسة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



وأوضح أنها استمرت لمدة شهرين وشملت عدة ندوات ودورات تدريبية للمساهمة في تنمية مهارات الأبناء وتطوير أدائهم وتوسيع مداركهم في مختلف المجالات.



برامج التخليد



وتعليقا على مسابقة مجسم الشهيد بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة الكويت، لفت إلى انه تم الانتهاء من جميع الاجراءات وتراخيص المجلس البلدي والمكتب الاستشاري والتخطيط الهندسي، وبانتظار تلقي المناقصة الخاصة بها من الديوان الأميري وإتمام ترسيتها على إحدى الشركات.



وأوضح أن النصب سيكون مقابل مكتب الشهيد بضاحية مبارك العبدالله الجابر ويحمل شكل خريطة الكويت وفيها أسماء الشهداء بطريقة هندسية، وهو من تصميم احدى طالبات كلية العمارة في جامعة الكويت، مشجعا روحها الوطنية.



وفيما يتعلق بإطلاق أسماء الشهداء على الحدائق العامة، قال العوفان: أخذنا الموافقات بتسمية 52 حديقة في المناطق لإطلاق أسماء الشهداء عليها، والذين هم من أهل المنطقة، موضحا أن الجمعيات التعاونية هي التي تدير هذه الحدائق، وبالتالي سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون لمزيد من التنسيق في هذا الخصوص.



الأعياد الوطنية



وعن برامج مكتب الشهيد المواكبة للاحتفالات الوطنية المقبلة، قال إنها ستتضمن تنسيقا عاما مع كل المؤسسات التي لها علاقة بالشهداء، حيث ستكون البرامج المطروحة على مدى الأيام الوطنية وتستمر لمدة 3 أيام في حديقة الشهيد.



بدوره، قال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية محمد المطيري إن الأكاديمية الخامسة تضمنت أربعة محاور، وهي المجال الاجتماعي والمجال الصحي والبيئة والتكنولوجيا والمجال الاقتصادي.



ولفت إلى أن عدد المشاركين بلغ 37 مشاركا من أبناء الشهداء، لافتا إلى تفاعلهم وحماسهم للاستفادة من هذه الدورات المتنوعة التي أدارها متخصصون في المجالات المختلفة، مما ينفعهم في مجال التطوير المهني وحياتهم العملية. ولفت إلى انه يتم حاليا التخطيط والتحضير لأكاديمية المبدعين السادسة التي ستتميز بالجانب العملي والتطوير المهني خلال المرحلة المقبلة.