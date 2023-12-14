ليلى الشافعي



بحضور لفيف من رموز العمل الخيري والإنساني، احتفلت الجمعية الكويتية للاسر المتعففة بمناسبة مرور 5 سنوات على إشهارها وانطلاق اعمالها وإطلاق الهوية الجديدة لها، وذلك في حفل اقيم أول من أمس بفندق كراون بلازا برعاية شركة شبكة الخدمات الآلية «منصة كويت الخير» وشركة أعمار الهندسية للمقاولات.



وشكر رئيس مجلس الإدارة م.بدر المبارك الداعمين للجمعية وبرامجها ومشاريعها، قائلا: نلتقي ونحن ممتنون وعاجزون عن الشكر لما لمسناه من اهتمام ودعم من شرائح المجتمع من متبرعين ومحسنين وشركاء نجاح وفرق تطوعية اسهموا في إيصال الخير للمستحقين خلال السنوات الماضية. وتابع: ما قامت به الجمعية من إنجازات طيبة كان بفضل الله ثم بدعمكم وكان له الأثر الكبير في حياة الأسر المتعففة والغارمين والأيتام والعديد من الفئات الاجتماعية المعسرة التي تعيش بيننا دون أن نشعر بحاجتها في حياتنا اليومية من شدة تعففهم، وخمس سنوات مضت، لم تكن سنوات سهلة، فلولا العديد من الوقفات الجادة لما كان لهذه الجمعية ان تستمر كل هذه المدة وبهذا العطاء. وأشاد بالداعم الأكبر وزارة الشؤون الذين كانوا شركاء في النجاح بالإضافة الى رقابتهم عليه كونهم الجهة الرقابية الرسمية من الدولة، وساهموا في دعمه بالطرق المتوافرة وتعزيز دعائمه القانونية التي أوصلته الى ما وصل اليه.