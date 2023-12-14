أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح ثلاثة أفرع لـ «جو أند ذا جوس»، المقهى الرائد عالميا والمتخصص في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، وذلك في كل من الخيران مول، ومركز الراية التجاري، ومطار الكويت الدولي، مبنى الركاب الأول - صالة القادمون.



ومنذ دخوله السوق الكويتي في مارس 2023 انتشرت سلسلة مقاهي «جو أند ذا جوس» على نحو سريع وبإقبال كثيف، واليوم يتنافس المقهى الذي لم يمر عام على افتتاحه، مع أبرز مطاعم المأكولات الخفيفة والمقاهي، وأصبح الخيار المفضل لمحبي الأكل الصحي، مما يؤكد على تنوع السوق الكويتي والطلب المتنامي على المأكولات الصحية. ومن الفروع التي تم افتتاحها مؤخرا، فرع الخيران مول في قلب الجنوب الذي يخدم قاطني محافظة الأحمدي بمناطقها السكنية والترفيهية، ويضم جلسات داخلية مميزة وأخرى خارجية تطل على مرسى الخيران، وفرع آخر في مركز الراية التجاري، أما الفرع الثالث فيقع في مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 1 صالة القادمون.